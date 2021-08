Mit deutlichen Verlusten haben am Mittwoch die Aktien von ThyssenKrupp auf die Prognose des Industriekonzerns für den freien Cashflow reagiert. Am späten Vormittag notiert das Papier knapp sieben Prozent im Minus bei 8,29 Euro und ist damit der mit Abstand größte Verlierer im MDAX.Der Industrie- und Stahlkonzern hat seine Erholung zwar im dritten Quartal fortgesetzt. Auftragseingang, Umsatz und Ergebnis verbesserten sich im Vergleich zum pandemiebedingt schwachen Vorjahr spürbar, so das Unternehmen. ...

