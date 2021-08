London (ots/PRNewswire) - Mit dieser Expansion hat das Unternehmen seinen dritten globalen Markt erschlossen und seinen Hauptsitz im Vereinigten Königreich eingerichtetDoceree Inc. (https://doceree.com/), das erste globale Netzwerk von rein ärztlichen Plattformen für programmatisches Messaging, gab heute die jüngste globale Expansion des Unternehmens mit der Einrichtung eines europäischen Hauptsitzes im Vereinigten Königreich bekannt. Darüber hinaus hat Doceree Gareth Shaw zum Präsidenten für Großbritannien und Europa ernannt, um den Eintritt in seinen dritten Markt zu leiten.Nachdem er fast ein Jahrzehnt bei PulsePoint verbracht hat, zuletzt als General Manager, Global Programmatic, kommt Shaw zu Doceree, um die Geschäfte des Unternehmens in Großbritannien und Europa zu leiten und den Bereich Online Healthcare Professional (HCP) Messaging in der Region auszubauen. Als Veteran des digitalen Marketings in der Pharma- und Gesundheitsbranche verfügt Shaw über umfangreiche Erfahrungen in Vertriebskategorien in den Bereichen digitale Medien und Werbetechnologie.'Die globale Präsenz von Doceree hat unser schnelles Wachstum fortgesetzt, da wir uns innerhalb von 15 Monaten nach unserer Gründung auf den dritten Kontinent ausgebreitet haben", sagte Harshit Jain MD, Gründer und Global CEO von Doceree. "Die Raffinesse unserer Plattform hat dazu geführt, dass Vermarkter und Verleger in den Vereinigten Staaten und Indien erfolgreich sind. Mit Gareths Branchenkenntnis ist er eine hervorragende Ergänzung für unser Team, um unsere europäischen Unternehmungen zu leiten, während wir die Art und Weise verändern, wie Pharma- und Gesundheitsmarken mit HCPs weltweit auf Point-of-Care- und endemischen Plattformen kommunizieren."Während seiner beruflichen Laufbahn hat Shaw einen versierten Hintergrund in den Bereichen Geschäftsentwicklung und Betrieb aufgebaut, den er während seiner verschiedenen Vertriebsrollen bei Yahoo! kultiviert hat, zuletzt als Senior Direct Response Sales Specialist. Darüber hinaus war er bei Experian als kaufmännischer Leiter für die Verwaltung von Verlagsbeziehungen im Rahmen der digitalen Werbedienste zuständig."Doceree hat sich zu einem innovativen Akteur im Ökosystem der Online-HCP-Kommunikation entwickelt", sagt Shaw. 'Ich habe mich von den digitalen Lösungen überzeugt, die Doceree für den Markt entwickelt hat. Ich freue mich darauf, diese zukunftsweisenden Technologien den europäischen Pharma-Vermarktern und Healthcare-Verlagen zu präsentieren, da Doceree die Art und Weise, wie Interaktionen auf Point-of-Care-Kanälen stattfinden, vorantreibt."Über DocereeDoceree ist das erste globale Netzwerk von Plattformen für programmatisches Messaging exklusiv für Ärzte. Es zielt darauf ab, das Problem der steigenden Kosten im Gesundheitswesen anzugehen, indem es durch den Einsatz von Daten und Kreativität im Ärztemarketing für Effizienz und Effektivität bei der Einbindung von Ärzten sorgt. Weitere Informationen finden Sie auf: doceree.com.Pressekontakt:e:Kanchan Dasskanchan.dass@doceree.comRichard KruegerRichard.krueger@doceree.comOriginal-Content von: Doceree Inc, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157882/4991491