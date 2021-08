Weinheim (ots) -- Einfachere Migration und Optimierung von SAP auf AWS- Lösung stellt unternehmensspezifische Anforderungen in den MittelpunktWeinheim (ots) - Syntax (https://www.syntax.com/de-de/), führender ERP- und Managed Cloud Provider (https://www.syntax.com/de-de/managed-cloud/), hat zusammen mit AWS die "SAP Migration Factory" vorgestellt. Mit diesem Serviceangebot können Unternehmen geschäftskritische SAP-Anwendungen noch schneller, sicherer und kostengünstiger in die AWS-Cloud migrieren. Die SAP Migration Factory basiert auf einem dreistufigen Framework, das neben der eigentlichen Migration unter anderem auch ein initiales Assessment, eine konkrete Planung der Implementierung und einen ersten Proof of Concept (PoC) umfasst.Laut einer Studie von Syntax und der America's SAP Users' Group (ASUG) haben 77 Prozent der SAP-Kunden ihre Anwendungen noch nicht in die Cloud migriert. Grund für diese Zurückhaltung sind befürchtete Komplikationen, die Ausfallzeiten, Datenverlust, Zeit- und Umsatzeinbußen sowie eine Beeinträchtigung des Tagesgeschäfts nach sich ziehen. Ein weiteres Problem betrifft laut Studie Unternehmen, die ihre SAP-Anwendungen bereits in der Cloud betreiben. So mangelt es 30 Prozent an einer ausgearbeiteten Cloud-Strategie."Geht es darum, unternehmenskritische SAP-Anwendungen in die Cloud zu migrieren oder sie dort zu optimieren, legen viele Unternehmen einfach los, ohne dabei die übergeordnete Geschäftsstrategie zu berücksichtigen" erklärt Peter Schmidt, Director Business Development bei Syntax DACH. "Gleichzeitig gibt es wiederum Organisationen, denen es durch die große Auswahl an Optionen zur Umsetzung ihrer SAP-Strategie schwerfällt, eine Entscheidung zu treffen. Die Migration Factory von Syntax und AWS schließt die Lücken zwischen diesen beiden Extremen, indem sie auf die spezifischen Anforderungen jedes einzelnen Unternehmens eingeht."Syntax ist von SAP in verschiedenen Bereichen zertifiziert, darunter Application, Cloud and Infrastructure, Hosting und SAP HANA. Als Advanced Consulting Partner und Mitglied des AWS Partner Network (APN) besitzt das Unternehmen zudem über 200 Akkreditierungen und 46 technische Zertifizierungen von AWS. Erst kürzlich erhielt Syntax von AWS den Status eines "SAP Competency Partner". Darüber hinaus war Syntax der erste global agierende Anbieter mit einer Zertifizierung für Application Management Services (AMS) für den Betrieb von SAP S/4HANA. Zum Leistungsportfolio gehören umfangreichen SAP-Services, darunter Upgrades, Cloud-Hosting, Application Managed Services und der laufende Support durch SAP-zertifizierte Experten.Pressekontakt:SYNTAXSophie WestphalLeiterin Marketing EuropaSophie.Westphal@syntax.comFon +49 6201-80-86 09Dr. Haffa & Partner GmbHAxel Schreiber, Philipp MoritzKarlstraße 4280333 Münchenwww.haffapartner.desyntax@haffapartner.deFon: + 49 89-993191-0Original-Content von: Syntax Systems GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110500/4991477