Was für eine verrückte Entwicklung: Als boersengefluester.de im Sommer 2013 erstmals ausführlicher über die Aktie von secunet Security Networks berichtete, bewegte sich der Anbieter von hochprofessioneller IT-Sicherheitsausstattung beim Börsenwert noch knapp unterhalb der Marke von 100 Mio. Euro und kam auf ein - wie wir damals meinten - "ambitioniertes" KGV von rund 23. Acht Jahre ... The post secunet Security Networks: Eine Ausnahme-Aktie appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...