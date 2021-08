Linz (www.anleihencheck.de) - Heute Nachmittag werden die US-Verbraucherpreise veröffentlicht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Falls diese hoch ausfallen würden, könnten sich Spekulationen bezüglich der Rückführung der Anleihekäufe noch in diesem Jahr, sowie einer ersten Zinsanhebung bereits Ende 2022 mehren. Dies würde dem US-Dollar weiter Rückenwind geben. Die Marke EUR/USD 1,1700 könnte angetestet werden. Die Bandbreite bei EUR/USD liege zwischen 1,1650 und 1,1740. (11.08.2021/alc/a/a) ...

