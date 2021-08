IRVINE, Kalifornien, Aug. 11, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix, Inc. ("Lantronix") (NASDAQ: LTRX), ein globaler Anbieter von Software as a Service (Saas), Konnektivitätsdiensten, Engineering-Services, intelligenter Hardware und schlüsselfertigen Lösungen für das Internet der Dinge (IoT) und Remote Environment Management (REM), gab heute den Abschluss der zuvor angekündigten Übernahme von Transition Networks und Net2Edge bekannt, der die Mehrheit des berichtspflichtigen Unternehmensbereichs Electronics and Software der Communications Systems, Inc. (NASDAQ: JCS) ("CSI") umfasst.



Die Transaktion wird Lantronix ein umgehendes Größenwachstum bringen, wobei die voraussichtlichen Umsatzerlöse des konsolidierten Unternehmens jährlich über 100 Millionen USD betragen werden. Mit der Übernahme kommen ergänzende IoT-Konnektivitätsprodukte und -Funktionen wie Switching, Power over Ethernet (PoE) sowie Medienkonvertierungs- und Adapterprodukte hinzu.

Lantronix sieht erhebliche Synergien beim Betrieb und der Produktentwicklung des konsolidierten Unternehmens und geht davon aus, dass erhebliche Synergien vom ersten Tag an zu einem unmittelbaren nicht auf GAAP basierenden Ergebniszuwachs beim Abschluss führen werden. Zudem erwartet das Unternehmen, in den ersten 24 Monaten Synergien in Höhe von 7 Millionen USD bei der jährlichen Run Rate zu realisieren. Lantronix wird im Rahmen der Telefonkonferenz zu den Geschäftsergebnissen für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2021 eine Prognose für das Geschäftsjahr 2022 veröffentlichen. Dieser Termin wird in Kürze bekannt gegeben.

Silicon Valley Bank, die Bank der innovativsten Unternehmen der Welt und deren Investoren, und SVB Capital, stellten die Übernahmefinanzierung bereit.

O'Melveny & Myers LLP war als Rechtsberater für Lantronix tätig.

Über Lantronix

Lantronix Inc. ist ein globaler Anbieter sicherer schlüsselfertiger Lösungen für das Internet der Dinge (IoT) und Remote Environment Management (REM) und bietet Software-as-a-Service (SaaS), Konnektivitätsdienstleistungen, Ingenieursdienstleistungen und intelligente Hardware an. Lantronix ermöglicht es seinen Kunden, zuverlässige und sichere IoT Intelligent Edge- und OOBM-Lösungen anzubieten und gleichzeitig die Markteinführungszeit zu verkürzen. Die Produkte und Services von Lantronix vereinfachen die Erstellung, Entwicklung, Bereitstellung und Verwaltung von IoT-Projekten erheblich und bieten gleichzeitig Qualität, Zuverlässigkeit und Sicherheit für Hardware, Software und Lösungen.

Lantronix kann auf drei Jahrzehnte bewährter Erfahrung in der Entwicklung robuster IoT-Technologien und OOBM-Lösungen verweisen und ist ein Innovator, der es seinen Kunden ermöglicht, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, größere Effizienz zu erzielen und die Möglichkeiten des Internets der Dinge (IoT) zu nutzen. Die Lösungen von Lantronix werden auf Millionen von Computern in Rechenzentren, Büros und an entfernten Standorten in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt, darunter Energie, Landwirtschaft, Medizin, Sicherheit, Fertigung, Vertrieb, Transport, Einzelhandel, Finanzen, Umwelt und Behörden.

Der Hauptsitz von Lantronix befindet sich in Irvine, Kalifornien. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.lantronix.com .

Im Lantronix-Blog www.lantronix.com/blog erfahren Sie mehr. Dort gibt es zudem branchenbezogene Diskussionen und Neuigkeiten. Um Lantronix auf Twitter zu folgen, besuchen Sie bitte www.twitter.com/Lantronix . Unsere Videobibliothek auf YouTube finden Sie unter www.youtube.com/user/LantronixInc . Sie können sich mit uns auch über LinkedIn unter www.linkedin.com/company/lantronix in Verbindung setzen.

