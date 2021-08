Der britische Pharma-Konzern GlaxoSmithKline (GSK) steht vor einem tiefgreifenden Umbau. Die Pläne vom Management rund um Unternehmenschefin Emma Walmsley honoriert der Markt inzwischen mit steigenden Notierungen. An der Heimatbörse in London erreicht der Pharma-Wert am Mittwoch sogar ein neues Jahreshoch.Mit einem Kurs von 1.462 Britische Pence hat die Aktie von GlaxoSmithKline den höchsten Stand des Jahres erklommen. Charttechnisch konnte mit dem Kurssprung eine wichtige Widerstandszone überwunden ...

