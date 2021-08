Baden-Baden (ots) - Die Sieger stehen fest!Im Wettbewerb um den Deutschen Spielzeugpreis 2021 setzte sich als Gesamtsieger "Lotti Karotti Deluxe" von Ravensburger in der finalen Entscheidung durch.37 Spielzeuge in 5 Kategorien hatten es in die Vorausscheidung geschafft. Bei Sichtung und Auswahl der Bewerbungen legte die Jury ihren Fokus, wie gewohnt, auf Spielspaß, Innovation und durchdachtes Produktdesign.Unter vielen anderen Interessierten votierten auch die Leserinnen und Leser unserer Zeitschrift "familie&co" zunächst online für ihr Lieblingsspielzeug. Jeweils die zwei Bestplatzierten einer jeden Kategorie nahmen an der Endausscheidung teil. Auf Grund der Beeinträchtigungen durch die Corona-Situation fand die Jurysitzung abermals intern, im erweiterten Fachgremium der Redaktion von "familie&co" statt.Marko Petersen, Verlagsleiter IDS Deutschland, begründet die diesjährige Wahl so: "Ravensburger hat mit Lotti Karotti Deluxe bewiesen, dass Weiterentwicklungen von Spielzeugklassikern weit mehr als reines Marketing oder optische Kosmetik sein können. Denn zum 20. Geburtstag des beliebten Hasenrennens spendieren die Macher sehr durchdachte, zusätzliche Hindernisse wie ein Gatter, einen Maulwurf oder auch eine witzige Zugbrücke, die den Wettlauf um die drehbare Karotte dezent erschweren. Zusätzlich hoppeln die Häschen nun im edlen Metallic-Look durchs Grün, was aber eher eine Randnotiz sein soll. Vielmehr überzeugt das bekannte Spielprinzip inklusive der Zusatzelemente Jung und Alt, denn auch Lotti Karotti Deluxe ist - wie schon sein Vorgänger - bester Spielspaß für die ganze Familie und wird einfach nie langweilig. Wir sind somit überzeugt, einmal mehr einen würdigen Gesamtsieger des Deutschen Spielzeugpreises gefunden zu haben. Herzlichen Glückwunsch und auch ein großes Kompliment an alle Kategoriesieger!"Der Gesamtsieger 2021: "Lotti Karotti Deluxe" von RavensburgerDie Kategoriesieger 2021:- Für die Kleinsten: "Kugelbahn mit Fingerfahrstuhl" von goki- Spiel und Technik: "Green Energy" von fischertechnik- Alles fürs Kinderherz: "Lotti Karotti Deluxe" von Ravensburger- Für Künstler und Baumeister: "Clever-Up! 4.0" von HABA- Für die ganze Familie: "Starlink" von Blue Orange GamesWeitere Informationen zum Deutschen Spielzeugpreis auf der Website www.der-deutsche-spielzeugpreis.dePressekontakt:Marko PetersenIDS DeutschlandKlostergut Fremersberg76530 Baden-BadenTelefon +49 7221 9447 498E-Mail petersen@ids-deutschland.deOriginal-Content von: IDS Information Display Services GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157821/4991601