EURUSD testet am Mittwoch das Jahrestief, das Ende März bei 1,1705 ausgebildet wurde. Sollte auch diese Unterstützung durchbrochen werden, könnte der Doppelboden von Anfang November 2020 (1,1612) anvisiert werden. Andererseits könnte bei einer Verteidigung des Jahrestiefs eine Gegenbewegung bis zum Juni-Tief (um 1,1760) eingeleitet werden. Der Bereich stimmt in etwa mit dem 23,6% Fibonacci-Retracement der vor zwei Wochen eingeleiteten Abwärtsbewegung und der 9-Tage-Linie (in blau) überein. Quelle: ...

