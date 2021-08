Die Wiener Börse hat sich am Mittwochmittag gut behauptet präsentiert. Der ATX notierte um 12.00 Uhr bei 3.604,11 Punkten mit plus 0,06 Prozent nur wenig verändert. An den europäischen Leitbörsen herrschen ebenfalls leicht positive Vorzeichen vor. International werden die am Nachmittag zur Veröffentlichung anstehenden US-Inflationszahlen mit Spannung erwartet, nachdem die Preise in den USA zuletzt ...

