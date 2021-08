Nachdem die Aktie von BioNTech am Morgen noch im Minus in den Handel gestartet war, notiert sie um die Mittagszeit bereits wieder im Plus. Mehr als ein Prozent geht es auf der Handelsplattform Tradegate nach oben auf 358,90 Euro. Beflügelt wird das Papier von einer Reihe von Kurszielanhebungen.Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BioNTech nach den jüngsten Quartalszahlen von 173 auf 433 Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Das zweite Quartal des Biotechnologieunternehmens ...

