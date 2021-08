DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13:05 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.427,00 -0,1% +18,7% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.023,25 -0,1% +16,7% Euro-Stoxx-50 4.197,00 +0,2% +18,1% Stoxx-50 3.643,99 +0,3% +17,2% DAX 15.777,49 +0,0% +15,0% FTSE 7.196,83 +0,5% +10,8% CAC 6.840,61 +0,3% +23,2% Nikkei-225 28.070,51 +0,7% +2,3% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 176,49 -0,10

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,43 68,29 -1,3% -0,86 +39,9% Brent/ICE 70,06 70,63 -0,8% -0,57 +37,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.737,37 1.729,03 +0,5% +8,35 -8,5% Silber (Spot) 23,41 23,33 +0,4% +0,09 -11,3% Platin (Spot) 1.014,65 999,50 +1,5% +15,15 -5,2% Kupfer-Future 4,33 4,35 -0,5% -0,02 +22,8%

Die Ölpreise geben am Mittwoch wieder deutlicher nach. Ursächlich ist nach Angaben aus dem Handel ein Bericht, wonach die US-Regierung die Opec aufgefordert hat, mehr Öl zu fördern.

AUSBLICK AKTIEN USA

An den US-Börsen zeichnet sich zur Wochenmitte zunächst ein kaum veränderter Handelsstart ab, nachdem Dow und S&P-500 am Vortag neue Rekordstände verbucht haben. Richtungsweisend dürften die Daten zu den Verbraucherpreisen sein, die eine Stunde vor der Startglocke veröffentlicht werden.

Die zuletzt hohe Inflation hat an den Finanzmärkten eine Debatte über ein möglicherweise baldiges Ende der ultralockeren Geldpolitik der US-Notenbank in Gang gesetzt. Volkswirte schätzen aber, dass sich die Teuerung im Juli verglichen mit dem Vormonat wieder etwas abgeschwächt hat. Auch die Federal Reserve beharrt bislang darauf, dass der kräftige Preisauftrieb ein vorübergehendes Phänomen und eine baldige Straffung der Geldpolitik somit nicht notwendig sei.

Geschäftszahlen kommen am Mittwoch eher aus der zweiten Reihe der US-Unternehmenslandschaft, etwa von der Schnellrestaurantkette Wendy's. Schon am Dienstag nach Börsenschluss hat WW International (ehemals Weight Watchers) enttäuschende Geschäftszahlen zum zweiten Quartal vorgelegt. Die Aktie des Diät-Spezialisten bricht vorbörslich um über 26 Prozent ein. Coinbase verbessern sich dagegen um 2,5 Prozent. Die Kryptowährungsbörse hat überzeugende Geschäftszahlen vorgelegt, ihre Aktie profitiert aber auch von der Aufwertung des Bitcoin.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:05 US/Ebay Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Verbraucherpreise Juli PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+5,3% gg Vj zuvor: +0,9% gg Vm/+5,4% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+4,4% gg Vj zuvor: +0,9% gg Vm/+4,5% gg Vj 14:30 Realeinkommen Juli 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Etwas fester - Die Anleger warten auf die Bekanntgabe der US-Verbraucherpreise. Sollte die US-Inflation erneut mit Werten über der 5-Prozentmarke erscheinen, dürfte das Kartenhaus der Notenbanken mit dem angeblich nur "temporären" Inflationsanstieg weiter in sich zusammensacken. Der Druck auf die Fed für ein baldiges Zurückfahren der Anleihekäufe nähme damit zu. Analysten weisen darauf hin, dass auch das gleichzeitig veröffentlichte Realeinkommen wichtig sei, um zu erkennen, ob Löhne als Inflationstreiber wirkten. Vestas (-2,1%) hat unter Erwartung liegende Geschäftszahlen zum zweiten Quartal veröffentlicht und die Umsatzerwartung leicht gesenkt. Die Margenerwartung wurde deutlicher nach unten genommen. Nach überzeugenden Geschäftszahlen geht es für die Aktie der ABN Amro um 4,3 Prozent nach oben. Ahold-Delhaize gewinnen 2,4 Prozent. Vor allem die Profitabilität der Handelskette habe positiv überrascht, heißt es. Ahold erhöht demnach den Ausblick auf ihr erwartetes Gewinnwachstum je Aktie dieses Jahr. Der Energieversorger Eon (+0,5%) hat im ersten Halbjahr Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert und seinen Jahresausblick angehoben. Der Spezialchemiekonzern Lanxess (minus 1,5%) hat im zweiten Quartal von einer starken Nachfrage aus der Automobilbranche profitiert. Die EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr hob Lanxess abermals an. Analysten schätzen die Prognose aber als konservativ ein.Talanx notieren trotz erhöhter Jahresprognose 0,6 Prozent im Minus. Händler sprechen hier aber nur von kurzfristigen Gewinnmitnahmen. Für die Aktien aus dem Stahlsektor geht es nach Vorlage der Geschäftszahlen nach unten. So verlieren Thyssenkrupp 7,1 und Salzgitter 0,4 Prozent. Die Unternehmensprognose für das bereinigte EBIT im Geschäftsjahr impliziere eine Entwicklung unter den Erwartungen für das vierte Geschäftsquartal, sagt die Citigroup zu Thyssenkrupp.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:35 Uhr Di, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1712 -0,1% 1,1711 1,1724 -4,1% EUR/JPY 129,71 +0,1% 129,67 129,59 +2,9% EUR/CHF 1,0818 +0,0% 1,0814 1,0812 +0,1% EUR/GBP 0,8477 +0,2% 0,8470 0,8467 -5,1% USD/JPY 110,75 +0,2% 110,73 110,54 +7,2% GBP/USD 1,3815 -0,2% 1,3825 1,3846 +1,1% USD/CNH (Offshore) 6,4906 +0,0% 6,4871 6,4876 -0,2% Bitcoin BTC/USD 46.116,51 +0,8% 46.149,01 45.253,51 +58,7%

Bitcoin hält seine jüngsten Gewinne und notiert weiter über 45.000 Dollar, nachdem die Kryptowährung am Montag die 200-Tagelinie überschritten hat. Oanda sieht einen Widerstand bei 47.000 Dollar, bevor die Marke von 50.000 Dollar in den Blick geraten könnte.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Überwiegend etwas fester haben die Börsen in Ostasien und Australien am Mittwoch tendiert. Leichte Unterstützung kam von der Wall Street, wo S&P-500 und Dow-Jones Rekordhochs erreicht haben. Für Euphorie war aber kein Platz, denn die Corona-Pandemie greift in der Region wieder verstärkt um sich. Zudem agierten Anleger wegen der bevorstehenden US-Inflationsdaten zurückhaltend. In Tokio setzten Teilnehmer weiter auf eine Erholung der Unternehmensergebnisse, zudem stützten laut Oanda der schwächere Yen und die Aussicht auf Stimulusmaßnahmen. Unter den Finanzwerten gewannen Sumitomo Mitsui Financial Group 2,8 Prozent und Mitsubishi UFJ Financial Group 3,3 Prozent. Bei den Stahltiteln rückten Nippon Steel um 3,5 Prozent vor, Kobe Steel und JFE Holdings um jeweils 4,8 Prozent.

CREDIT

Wenig verändert zeigen sich am Mittwochmittag die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen. Der Markt wartet mit Spannung auf die Vorlage der US-Verbraucherpreise (CPI) am frühen Nachmittag. Ein neuerlicher Anstieg um mehr als 5 Prozent dürfte die US-Notenbank unter Druck setzen, ihre Anleihekäufe zurückzufahren. Bei der UBS fragt sich Chef-Ökonom Paul Donovan aber bereits, ob nicht auch die Inflationssorgen bereits "inflationiert" seien.

Das Schätzen der US-Verbraucherinflation sei diesmal besonders verworren, da viele Einzelkomponenten gegenläufige Entwicklungen zeigten. Dazu zeige eine sehr geringe Anzahl von Posten eine sehr hohe Preisänderung. "Breitangelegte Preisänderungen signalisieren ein Problem der Wirtschaft und erfordern Fed-Aktionen", sagt Donovan, "Änderungen im Preis eines 2001er Honda Civic dagegen nicht".

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Talanx erhöht Jahresprognose trotz Hochwasser-Belastung

Der Versicherungskonzern Talanx wird nach einem starken Wachstum im zweiten Quartal abermals zuversichtlicher. Gleichzeitig warnte das Unternehmen vor Großschäden in der zweiten Jahreshälfte, unter anderem aus den Fluten in Westeuropa.

Atotech erhöht Ausblick für 2021

Der Berliner Spezialchemiekonzern Atotech hat im zweiten Quartal von einer starken Nachfrage unter anderem aus der Telekommunikations- und Halbleiterbranche profitiert. Das Unternehmen, dessen Aktie an der New Yorker Börse notiert ist und das derzeit für 6,5 Milliarden US-Dollar von MKS Instruments übernommen wird, schrieb wieder Gewinne und erhöhte die Prognose für das laufende Jahr.

Aurubis verkauft Teile der Flachwalzsparte für rund 8 Millionen Euro

Der von dem Kupferkonzern Aurubis am Montag angekündigte Verkauf von Teilen der Flachwalzsparte hat ein Preisschild bekommen. Der Käufer Intek Holding hat in Einklang mit Anforderungen der italienischen Börsenaufsicht bekanntgegeben, dass der Kaufpreis voraussichtlich rund 8 Millionen Euro beträgt. Aurubis hatte am Montag gesagt, dass über den Kaufpreis Stillschweigen vereinbart worden sei.

Corestate setzt auf Wachstumsschub im zweiten Halbjahr

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 11, 2021 07:06 ET (11:06 GMT)

DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2-

Der Investmentmanager Corestate Capital hat im ersten Halbjahr den Umsatz und das Ergebnis gesteigert. Die Finanzziele für 2021 bekräftigte das Unternehmen. Für den Bereich Real Estate Equity rechnet Corestate im Verlauf des zweiten Halbjahres "mit einem Wachstumsschub bei einem deutlich anziehenden Investmentgeschäft", so CEO René Parmantier.

Deliveroo grenzt Verlust ein und bestätigt Ausblick

Der britische Essenslieferdienst Deliveroo ist im ersten Halbjahr dank eines höheren Bestellvolumens kräftig gewachsen. Das Unternehmen, das seit dem 7. April an der Börse in London gehandelt wird und seit Kurzem den deutschen Konkurrenten Delivery Hero zu seinen Anteilseignern zählt, machte nach wie vor Verluste, jedoch deutlich weniger als im Vorjahr. Den Ausblick bestätigte Deliveroo.

Kosten für Übernahmen drücken Gewinn von Dialog Semiconductor

Der Chiphersteller Dialog Semiconductor ist im zweiten Quartal dank der starken Nachfrage weiter gewachsen. Das Wachstum konnte das Unternehmen allerdings nicht in einen höheren Gewinn ummünzen, weil hohe Kosten einerseits für den Kauf von Adesto und andererseits im Zusammenhang mit der bevorstehenden Übernahme durch den japanischen Chipriesen Renesas anfielen, die im zweiten Halbjahr abgeschlossen werden soll.

Dic Asset steigert Gewinn um ein Viertel und bekräftigt Prognose

Dic Asset hat den Nettogewinn im zweiten Quartal um rund ein Viertel gesteigert. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte der im SDAX notierte Immobilienunternehmen aus Frankfurt. Die Erträge stiegen in den drei Monaten um rund ein Fünftel auf 62,1 Millionen Euro.

Hawesko verdient mehr und gibt Prognose für Gesamtjahr

Hawesko hat im zweiten Quartal operativ deutlich mehr verdient und den Umsatz in allen Segmenten gesteigert. Die Hamburger Weinhandelsgruppe traut sich nun eine Prognose für das Gesamtjahr zu. Der Umsatz soll um 2 bis 5 Prozent auf 633 bis 651 Millionen Euro steigen. Der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern soll überproportional um 14 bis 30 Prozent auf 48 bis 55 Millionen Euro zulegen.

Indus Holding mit Gewinn im 1. Halbjahr - Prognose angehoben

Die Indus Holding AG hat mit ihren Beteiligungen im zweiten Quartal die gute Entwicklung fortgesetzt, im ersten Halbjahr den Umsatz gesteigert und wieder schwarze Zahlen geschrieben. Die Prognose für das Gesamtjahr erhöhte der Konzern trotz Unsicherheiten im Segment Fahrzeugtechnik sowie Materialknappheit. Beim Umsatz will die Beteiligungsgesellschaft nun 1,6 Milliarden bis 1,75 Milliarden Euro erreichen anstatt 1,55 Milliarden bis 1,7 Milliarden. Der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) soll nun 100 Millionen bis 115 Millionen Euro betragen anstatt 95 Millionen bis 110 Millionen Euro.

Jenoptik verdreifacht Nettogewinn im 2. Quartal

Jenoptik hat im zweiten Quartal den Gewinn deutlich überproportional zum Umsatz gesteigert. Das Nettoergebnis kletterte auf 32,9 Millionen von 10,9 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Je Aktie verdiente das im TecDAX und SDAX notierte Unternehmen mit 0,58 Euro ebenfalls deutlich mehr als im Vorjahr mit 0,19 Euro.

Knaus Tabbert mit Umsatz- und Gewinnplus - Ausblick etwas gedämpft

Knaus Tabbert hat im ersten Halbjahr von der anhaltend hohen Nachfrage nach Wohnwagen und Wohnmobilen profitiert und Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte die Knaus Tabbert AG. Allerdings erwartet der Konzern infolge von Problemen in den weltweiten Lieferketten und verzögerten Auslieferungen das Umsatzwachstum eher am unteren Ende der Spanne 20 bis 22 Prozent. Der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) soll "deutlich" steigen, die EBITDA-Marge mit rund 8 Prozent etwa auf Vorjahresniveau landen.

Werbekampagnen schieben Umsatz von Leifheit an - Ausblick bestätigt

Der Haushaltswarenhersteller Leifheit hat im ersten Halbjahr von den Ergebnissen seiner intensivierten Werbekampagnen profitiert. Dank des starken Absatzes von Produkten im Bereich Reinigung und Wäschepflege sowie von Küchen- und Personenwaagen steigerte Leifheit seinen Umsatz und Gewinn deutlich. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen.

Leoni verringert Verlust im 2. Quartal deutlich

Der Autozulieferer Leoni hat den Verlust im zweiten Quartal dank steigender Erlöse deutlich verringert. Der Nettofehlbetrag beläuft sich laut Halbjahresbericht in den drei Monaten auf 8,7 Millionen nach minus 122,5 Millionen im Vorjahr. Je Aktie liegt der Verlust bei 0,27 nach 3,75 Euro im Vorjahreszeitraum.

OHB bestätigt Prognose nach gutem zweiten Quartal

Die OHB SE hat im zweiten Quartal mehr verdient und umgesetzt. Den Ausblick auf das Gesamtjahr bestätigte der Bremer Raumfahrtkonzern. Der Umsatz stieg im Zeitraum April bis Juni auf 205 von 195 Millionen Euro, die Gesamtleistung blieb nahezu stabil bei 212 Millionen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) legte auf 19 Millionen von 17,3 Millionen Euro zu. Unter dem Strich verdiente OHB 4,8 Millionen Euro nach 4,2 Millionen zuvor.

Pfandbriefbank wächst und bestätigt erhöhte Prognose für 2021

Höhere Erträge und eine geringere Risikovorsorge haben der Deutschen Pfandbriefbank AG (pbb) im zweiten Quartal ein deutlich besseres Ergebnis beschert. Die Bank bestätigte bei der Veröffentlichung ihres Quartalsberichts das bereits Ende Juli bekanntgegebene vorläufige Ergebnis sowie die erhöhte Prognose für das Gesamtjahr.

Rheinmetall erhält Radfahrzeug-Auftrag über 250 Millionen Euro

Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat einen Großauftrag an Land gezogen. Wie das MDAX-Unternehmen mitteilte, hat ein internationaler Kunde Radfahrzeuge im Wert von 250 Millionen Euro bestellt. Die Auslieferung der Fahrzeuge erfolgt im Zeitraum 2021 bis 2023.

Salzgitter mit Halbjahresgewinn - angehobene Prognose bestätigt

Die Salzgitter AG hat im ersten Halbjahr den Umsatz deutlich gesteigert und auch wieder schwarze Zahlen geschrieben. Der Konzern profitierte von "dynamisch anziehenden Walzstahlerlösen", der Marktbelebung besonders in den Bereichen Flachstahl und Handel und dem positiven Beitrag der Beteiligung am Kupferproduzenten Aurubis. Die im Juni erhöhte Prognose für das Gesamtjahr bestätigte der im SDAX notierte Stahlproduzent.

Secunet Security steigert Umsatz und Gewinn - Ausblick bestätigt

Die Secunet Security Networks AG hat Umsatz und Ergebnis dank einer gestiegenen Nachfrage im ersten Halbjahr deutlich gesteigert. Alle Geschäftsbereiche haben dabei zum Ergebnis beigetragen. Auf das zweite Halbjahr blickt das Unternehmen optimistisch und bestätigt den im April angehobenen Jahresausblick.

TAG Immobilien verdient operativ etwas mehr - Prognose bestätigt

TAG Immobilien hat im zweiten Quartal operativ etwas mehr verdient und dabei von höheren Miet- und Immobilienverkaufsergebnissen sowie leicht rückläufigen Bewirtschaftungskosten profitiert. Die Gewinnprognose für das Gesamtjahr bestätigte der Hamburger MDAX-Konzern. Für 2021 peilt TAG Immobilien beim FFO I weiter eine Spanne von 178 bis 182 Millionen Euro an, einen Anstieg von 4 Prozent zum Vorjahr. Je Aktie soll der FFO I auf 1,23 Euro zulegen von 1,18.

Uniper von CO2-Rückstellungen belastet - Ausblick bestätigt

Der Energieversorger Uniper hat im ersten Halbjahr aufgrund höherer Rückstellungen für CO2-Zertifikate weniger verdient. Der Ausblick auf das laufende Jahr wurde jedoch bestätigt. Im Segment Europäische Erzeugung profitierte Uniper vor allem vom Kohlekraftwerk Datteln 4 sowie der kommerziellen Wiederinbetriebnahme der Gaskraftwerksblöcke Irsching 4 und 5 im vierten Quartal 2020. Positiv wirkten auch höhere Erlöse aus dem britischen Kapazitätsmarkt.

ABN Amro will nach Gewinn wieder Dividende zahlen

Die niederländische Bank ABN Amro will nach einem Gewinn im zweiten Quartal die Dividendenzahlungen wieder aufnehmen. Künftig sollen 50 Prozent des Nettogewinns an die Anteilseigner ausgeschüttet werden. Wegen der Corona-Krise waren die Zahlungen ausgesetzt.

Ahold Delhaize mit Umsatz- und Gewinnrückgang - Ausblick angehoben

Die Koninklijke Ahold Delhaize NV hat im zweiten Quartal zwar einen Rückgang bei Umsatz und Nettogewinn verzeichnet, aber die Markterwartungen übertroffen. Seine Jahresprognose hat der niederländische Lebensmittelkonzern angehoben.

IT-Sicherheitsunternehmen Norton kauft Konkurrenten Avast für über 8 Mrd Dollar

Das IT-Sicherheitsunternehmen Nortonlifelock aus den USA übernimmt seinen tschechischen Konkurrenten Avast zu einem Preis von über acht Milliarden Dollar. So solle ein führendes Unternehmen für Verbraucher im Bereich IT-Sicherheit entstehen, erklärten beide Unternehmen am Mittwoch. Die Corona-Pandemie hatte zuletzt zu vermehrten Onlineaktivitäten geführt, zugleich war es immer wieder zu folgenschweren Hackerangriffen gekommen.

PNE bestätigt Prognose 2021

Der Windpark-Projektierer PNE hat seinen Gewinn im ersten Halbjahr gesteigert und unter dem Strich wieder einen Gewinn eingefahren. Den Ausblick auf das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen.

Prudential verdient mehr - Milliarden-Kapitalerhöhung weiter möglich

Der britische Versicherer Prudential hat seinen Gewinn im ersten Halbjahr kräftig gesteigert. Der Konzern erwägt nach wie vor eine Kapitalerhöhung im Volumen von 2,5 bis 3,0 Milliarden US-Dollar, sobald der Spinoff des US-Geschäfts abgeschlossen ist.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 11, 2021 07:06 ET (11:06 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.