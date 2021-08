DJ Neues Industrie- und Handelskammergesetz tritt in Kraft

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Reform der Industrie- und Handelskammern ist nun im Bundesgesetzblatt verkündet worden und tritt somit am Donnerstag in Kraft. Das teilte der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) mit. Mit den Änderungen würden die Kompetenzen der Industrie- und Handelskammern und der Dachorganisation an vielen Stellen konkretisiert.

"Damit können IHKs und der DIHK sich nach einer Periode erheblicher Unsicherheit wieder in einem verlässlichen rechtlichen Rahmen im Interesse der Mitglieder zu wirtschaftspolitischen Themen gegenüber Politik und Öffentlichkeit einbringen", betonte der DIHK. Der Bundesgesetzgeber habe zum richtigen Zeitpunkt gehandelt, denn die Herausforderungen für die Unternehmen seien enorm - angesichts von Coronavirus-Pandemie, Klimaanpassungsfragen und wachsenden Handelsbarrieren.

"Wirtschaft braucht und hat nun wieder eine starke Stimme, die sich mit konkreten Lösungsvorschlägen in die Diskussion einbringt", erklärte der DIHK. Der DIHK e. V. werde durch das Gesetz zum 1. Januar 2023 in eine bundesunmittelbare Körperschaft des öffentlichen Rechts umgewandelt, in der alle deutschen Industrie- und Handelskammern Mitglied sind. Bis zur Umwandlung nehme der DIHK e. V. die gesetzlichen Aufgaben wahr.

August 11, 2021

