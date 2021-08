Köln (ots) - Der Bonner Kinderpsychiater Michael Winterhoff steht nach WDR-Recherchen von Autorin Nicole Rosenbach massiv in der Kritik. Ehemalige Patient:innen und Sorgeberechtigte erheben schwere Vorwürfe gegen ihn. Dabei geht es vor allem um den Einsatz eines ruhigstellenden Medikaments mit dem Namen Pipamperon, das Michael Winterhoff bei Kindern auch als Langzeittherapie eingesetzt hat.



Nach der Ausstrahlung des Films "Warum Kinder keine Tyrannen sind - das System Dr. Winterhoff" (Redaktion: Jessica Briegmann) als "story im Ersten" am Montag (9.8.) haben sich mehr als 20 weitere Betroffene bei der Redaktion und auf diversen Social-Media-Kanälen gemeldet. Einige Betroffene haben sich zusammengeschlossen, um gemeinschaftlich juristisch gegen den Kinderpsychiater vorzugehen.



Aufgrund des großen Interesses wiederholt der WDR die Dokumentation heute (11.8.) um 22:15 Uhr im WDR Fernsehen. Der Film steht darüber hinaus für ein Jahr in der ARD-Mediathek.



