Zunächst in den USA wird Amazon ab dem 1. September Ersatzzahlungen an Kunden leisten, die durch Produkte von Marktplatzhändlern geschädigt wurden. Die Regelung soll auf weitere Länder ausgedehnt werden. Es ist ein zunächst nur kleines Entgegenkommen im Streit Amazons mit der US-Verbraucherschutzbehörde. Ab dem 1. September will der Versandhändler bis zu 1.000 US-Dollar Ersatz für Sach- und Personenschäden leisten, die entstanden sind, weil ein über den Amazon-Marktplatz verkauftes Produkt nicht die erforderlichen Sicherheitsbestimmungen eingehalten hat. CSPC hat Hunderttausende Beispiele für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...