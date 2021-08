Endlich! Nach den Daten zu den US-Verbraucherpreisen hat der DAX vor wenigen Minuten das alte Hoch bei 15.810 durchbrochen und ein neues Allzeithoch aufgestellt. In der Zwischenzeit notiert der deutsche Leitindex bei 15.850 und damit einigermaßen deutlich über den bisherigen Rekordständen.In den USA hat die Inflationsrate im Juli auf einem hohen Niveau stagniert. Gegenüber dem Vorjahresmonat stiegen die Verbraucherpreise um 5,4 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. ...

