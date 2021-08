Original-Research: Masterflex SE - von Montega AG



Hohe Dynamik im Umsatz- und Auftragsvolumen lässt Übertreffen der Guidance wahrscheinlicher werden



Masterflex hat heute überzeugende Q2-Zahlen vorgelegt und die Guidance bekräftigt.



Rückkehr auf den Wachstumspfad: In Q2 erzielte Masterflex ein Umsatzwachstum i.H.v. 14,8% yoy auf 19,4 Mio. Euro, womit das Unternehmen nicht nur gegenüber der schwachen Vorjahresbasis (Q2/20: -19,0% yoy) wieder deutlich zulegte, sondern auch das erste Wachstumsquartal seit Q3/19 markierte. Das Vorkrisenniveau indes wurde damit auch auf Halbjahressicht noch nicht wieder erreicht (Umsatz H1/21: 38,9 Mio. Euro vs. 41,9 Mio. Euro in H1/19). Gleichwohl verspürte Masterflex eine anziehende Nachfrage in klassischen Industriebereichen wie dem Automotive-Sektor und dem Maschinenbau, während der Bereich Medizintechnik bei abflachender COVID-19-Sonderkonjunktur u.a. aufgrund verschobener Operationen insgesamt keine neuerlichen Wachstumsimpulse lieferte.



Ergebnis und Marge über Vorkrisenniveau: Das Q2-EBIT erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr (0,3 Mio. Euro) signifikant auf 1,5 Mio. Euro, margenseitig reichte das traditionell schwächere zweite Quartal mit einer EBIT-Marge von 7,6% an das überaus starke Q1 (11,3%) erwartungsgemäß aber nicht heran. Grund hierfür waren neben leicht negativen Volumen- und Währungseffekten vor allem höhere sonstige betriebliche Aufwendungen (Aufwandsquote +280 BP qoq), die u.a. Frachtkosten beinhalten. Dennoch rangierte Masterflex beim operativen Ergebnis auf Halbjahressicht bereits leicht über dem Vorkrisenniveau (EBIT H1/21: 3,7 Mio. Euro vs. 3,6 Mio. Euro in H1/19), was mit einer spürbaren Margenverbesserung einherging (H1/21: 9,5%; +90 BP vs. H1/19). Vor diesem Hintergrund bekräftigte der Vorstand auch das Ziel einer zweistelligen EBIT-Marge ab 2022.



Guidance erscheint zu konservativ: Kurzfristig avisiert Masterflex eine weiter steigende Wachstumsdynamik in H2. Das obere Ende der bestätigten Zielspanne (Umsatz +2-5%) impliziert dabei jedoch lediglich ein Umsatzplus von rund 6% im zweiten Halbjahr und wirkt damit eher konservativ. Dies wird auch durch die nach Angaben des Vorstands im heutigen Earnings Call starke Entwicklung im Juli sowie den seit Jahresbeginn um ca. 7 Mio. Euro gewachsenen Auftragsbestand untermauert, der die übliche Reichweite von rund einem Monat übersteigt. Wir hatten uns mit unseren Prognosen bereits leicht oberhalb der Guidance positioniert und erachten diese nun als bequem erreichbar. Mit steigender Visibilität und vorbehaltlich eines moderaten Pandemieverlaufs im Herbst sehen wir somit Spielraum für eine Anhebung der Guidance spätestens mit dem 9M-Bericht.



Fazit: Masterflex profitiert mit der breiten strategischen Ausrichtung vom wirtschaftlichen Aufschwung und den umgesetzten Effizienzmaßnahmen. Wir rechnen mit anhaltend gutem Newsflow in H2 und bekräftigen unsere Kaufempfehlung und das Kursziel von 9,50 Euro.







