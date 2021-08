Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

US8465111032 Spark Energy Inc. 11.08.2021 US92556D1063 Spark Energy Inc. 12.08.2021 Tausch 1:1

CA53227R1064 Lightspeed Commerce Inc. 11.08.2021 CA53229C1077 Lightspeed Commerce Inc. 12.08.2021 Tausch 1:1

LIGHTSPEED COMMERCE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de