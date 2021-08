Zürich (ots) - Samsung setzt als Pionier mit hochwertigen und leistungsstarken faltbaren Smartphones einen neuen Standard für mobile Erlebnisse.Samsung öffnet heute mit dem Galaxy Z Fold3 5G und dem Galaxy Z Flip3 5G das nächste Kapitel der faltbaren Smartphones. Die beiden Geräte sind mit vielseitigen Innovationen ausgestattet. Hohe Langlebigkeit und ein noch besseres Falterlebnis zeichnen die dritte Generation dieser marktprägenden Premium-Geräte aus.Das Z Fold3 5G ist das ultimative Produktivitäts- und Entertainment-Gerät. Dank einem durchgängigen 7,6-Zoll-Infinity-Flex-Display[1] und der allerersten S Pen-Unterstützung[2] auf einem faltbaren Gerät ist es ein wahres Multitasking-Talent. Wer es neben Funktionalität besonders auf ein tolles Design abgesehen hat, für den ist das Z Flip3 5G mit seinem schlanken und kompakten Design, den erweiterten Kamerafunktionen und dem extragrossen Cover-Screen[3] für den schnellen Zugriff unterwegs ideal."Mit dem Galaxy Z Fold3 5G und Z Flip3 5G definiert Samsung die Möglichkeiten faltbarer Smartphones neu. Die beiden neuen Geräte bieten den Nutzerinnen und Nutzern die heutzutage geforderte Flexibilität und Vielseitigkeit", erklärt Dario Casari, Country Manager bei Samsung Schweiz."Als Pionier und Branchenführer im Bereich der faltbaren Geräte sind wir stolz, mit dem Z Fold3 5G und dem Z Flip3 5G auf unserer Innovationstradition aufzubauen. Diese Geräte bieten Technologien, mit denen jeder Augenblick ganz neu erlebt werden kann - dank des offenen und innovativen Galaxy-Ökosystems."Auf Langlebigkeit ausgelegtZum allerersten Mal in der Geschichte der faltbaren Smartphones warten nun das Z Fold 3 5G sowie das Z Flip3 5G mit IPX8-Wasserbeständigkeit[4] auf. Beide Geräte sind zudem aus dem neuen Armor-Aluminium gefertigt und das besonders harte Corning Gorilla Glass Victus schützt vor Kratzern und bei Stürzen.Mit der Entwicklung dieser auf Langlebigkeit ausgelegten Geräte setzt Samsung seine Tradition als führender Anbieter von faltbaren Geräten fort. Das revolutionäre Hideaway-Scharnier kam erstmals beim Galaxy Z Flip zum Einsatz. Nun ermöglicht der Flex-Modus[5], dass die Geräte in jedem beliebigen Winkel fixiert bleiben. Das Z Fold3 5G und das Z Flip3 5G wurden strengen, von Bureau Veritas verifizierten Falttests unterzogen, bei denen sie 200'000-mal auf- und zugeklappt wurden[6].Galaxy Z Fold3 5G: schlanker, dünner, leichter - und mit S PenMit seinem schlankeren, dünneren und leichteren Design ist das Z Fold3 5G noch portabler als sein Vorgänger. Zum ersten Mal in der Galaxy Z-Serie setzt Samsung zudem seine bei der Note-Serie beliebten S Pen-Technologie ein. Auf dem Hauptbildschirm ist es dank der erweiterten Flex-Modus-Funktionen einfacher denn je, während eines Videotelefonats Notizen zu machen oder beim Lesen von E-Mails die To-Do-Liste abzuhaken.Den S Pen für das Z Fold3 5G gibt es in zwei Ausführungen: als S Pen Fold Edition und S Pen Pro[7]. Beide Stifte haben eine speziell designte, einfahrbare Pro-Spitze mit Kraftbegrenzungstechnologie.Galaxy Z Flip3 5G: freihändige Selfies und UnterhaltungDer Cover-Screen des Z Flip3 5G ist neu viermal grösser[8] und macht das Anzeigen von Benachrichtigungen einfacher, ohne das Gerät zu öffnen. So können Kalendereinträge, die Wettervorhersage oder die tägliche Schrittzahl einfach geprüft werden. Auch das Z Flip3 5G bietet viele Funktionen wie den Flex-Modus - zum Beispiel um freihändig Selfies aufzunehmen. Wenn das Gerät zusammengeklappt bleibt, nimmt das Z Flip3 5G mit der optimierten Quick Shot-Funktion durch Doppelklick auf die Einschalttaste schnell Fotos - und jetzt sogar Videos - direkt über den Cover-Screen auf.Optimierte Falterlebnisse eröffnen neue MöglichkeitenMit der Galaxy Z-Serie erhalten Nutzerinnen und Nutzer Zugang zu noch mehr Apps, die die Vorzüge des faltbaren Bildschirms voll ausschöpfen. Erweiterte Partnerschaften mit Unternehmen wie Google, Microsoft unterstützt dies. Um auch weiterhin einzigartige und qualitativ hochwertige Benutzererlebnisse zu schaffen, fördert Samsung das Remote Test Lab (RTL)[9]. App-Entwicklerinnen und -Entwickler können damit ihre Anwendungen direkt installieren und in Echtzeit testen - egal, wo sie sich gerade aufhalten.Galaxy Buds2: Premium-Klang mit aktiver GeräuschunterdrückungDie Galaxy Buds2 ergänzen die Galaxy Z-Serie. Sie bieten eine erstklassige Klangqualität und sind so konzipiert, um den ganzen Tag über getragen zu werden. Als Teil des Galaxy-Ökosystems sind sie der perfekte Begleiter für das Galaxy Smartphone, Tablet oder die Smartwatch. Die dynamischen Zwei-Wege-Lautsprecher liefern brillante, klare hohe Töne und satte Bässe, während die aktive Geräuschunterdrückung hilft, unerwünschte Hintergrundgeräusche zu reduzieren.Die Produkte sind ab dem 27. August 2021 im Schweizer Handel erhältlich.Weitere Informationen zum Galaxy Z Fold3 5G finden Sie hier: www.samsung.com/ch/smartphones/galaxy-z-fold3-5g/Weitere Informationen zum Z Flip3 5G finden Sie hier: www.samsung.com/ch/smartphones/galaxy-z-flip3-5g/Weitere Informationen zu den Galaxy Buds2 finden Sie hier: www.samsung.com/ch/audio-sound/galaxy-buds/galaxy-buds2-graphite-sm-r177nzkaeud/Zugang zu Medieninhalten und ausführlichen Berichten sind in unserem virtuellen Presseraum unter www.samsungmobilepress.com/galaxyunpacked zu finden.Produktespezifikationen finden Sie hier (https://drive.google.com/drive/folders/1oO9ynyntTUc-usEb61YJz_Od0oykcOhb?usp=sharing).Über Samsung ElectronicsSamsung Electronics Co., Ltd. inspiriert Menschen und gestaltet die Zukunft mit Ideen und Technologien, die unser Leben verbessern. Das Unternehmen verändert die Welt von Fernsehern, Smartphones, Wearable Devices, Tablets, Kameras, Haushaltsgeräten, medizintechnischen Geräten, Netzwerk-Systemen, Halbleitern und LED-Lösungen. Entdecken Sie die neuesten Nachrichten, Hintergrundinformationen und Pressematerialien auf www.samsung.com/ch und im Samsung Newsroom unter news.samsung.com.---[1] Diagonal gemessen ist der Hauptbildschirm des Z Fold3 5G im vollen Rechteck 7,6 Zoll gross; die tatsächliche Display-Fläche ist aufgrund der abgerundeten Kanten kleiner.[2] S Pen separat erhältlich. Nur der Hauptbildschirm des Z Fold3 5G ist mit dem S Pen kompatibel. Nur kompatibel mit der S Pen Fold Edition und S Pen Pro. Andere S Pens oder Stylus Pens, die nicht für das Z Fold3 5G konzipiert sind (einschliesslich Pens von anderen Herstellern), können das Display beschädigen.[3] Im Vergleich zum Galaxy Z Flip.[4] IPX8 basiert auf Testbedingungen für das Eintauchen in bis zu 1,5 Meter Süsswasser für bis zu 30 Minuten. Nicht für die Nutzung am Strand oder Pool geeignet. Nicht staubdicht.[5] Der Flex-Modus wird bei einem Winkel von 75 ° bis 115 ° unterstützt. Möglicherweise kann der Flex-Modus beim Bewegen aufgrund von Erschütterungen u. ä. nicht beibehalten werden. Es empfiehlt sich, das Smartphone im Flex-Modus ruhig zu halten.[6] Die Ergebnisse wurden von Bureau Veritas, dem weltweit führenden Anbieter von Test-, Inspektions- und Zertifizierungsdienstleistungen, bestätigt.[7] Der S Pen Pro ist mit allen Geräten kompatibel, die den S Pen unterstützen (Z Fold3 5G, S21 Ultra, Galaxy Note-Serie, Tab S7 FE, Tab S7/7, Tab S6 Lite, Tab S6, Tab S4, Tab S3, Tab Active Pro, Tab Active3, Tab Active2, Tab Active, Tab A 8.0 2019 mit S Pen, Tab A 10.1 2016 mit S Pen, Tab A 9.7 mit S Pen, Tab A 8.0 2015 mit S Pen, Note Pro - 12.2, Note 8.0, Note 10.1 2012/2014, Galaxy Book Pro 360, Galaxy Book Flex2, Galaxy Book Flex S Pen, Galaxy Book Flex 5G, Galaxy Book Flex S Pen, Galaxy Book 10.6, Galaxy Book 12.0, Chromebook Plus V2, Chromebook Pro, Notebook 7 Spin, Notebook S51 Pen, Notebook 9 Pen, Notebook 9 Pro).[8] Im Vergleich zum Galaxy Z Flip[9] www.developer.samsung.com/remote-test-lab