Der chinesische Hersteller BYD hat 76 E-Busse an den Nahverkehrsbetreiber Nobina für den Einsatz in der finnischen Hauptstadt Helsinki ausgeliefert und damit den Auftrag über insgesamt 119 Fahrzeuge abgeschlossen. Die neue Flotte umfasst den neuen 15-Meter-Niederflurmodell von BYD, der in der finnischen Stadt Turku erstmals in Europa zum Einsatz kam. BYD lieferte im Juni 46 Fahrzeuge des neusten Modells ...

