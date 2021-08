Tagesausblick für 12.08.: DAX mit neuem Allzeithoch. Banken und Versorger vorn!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Heute demonstrierten die europäischen Standardwerteindizes ihre Stärke. Der DAX markierte ein neues Allzeithoch und Indizes wie der französische CAC40 und der EuroStoxx50 Index stiegen jeweils auf ein neues mehrjähriges Hoch. Zwar sind in den USA die Verbraucherpreise im Juli um 5,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Die Kauflaune an den Aktienmärkten trübten diese Daten heute jedoch nicht.

Neu: Handeln Sie HVB Produkte bei unserem Partner Scalable Capital Broker dauerhaft ohne Orderprovision ab einem Ordervolumen von Euro 250! Mehr erfahren

In den USA brachten Inflationsdaten zwar den Anleihemarkt leicht unter Druck. Große Ausschläge blieben jedoch aus. In Europa reagierten die langfristigen Staatspapier kaum. So stagnierten die Renditen weiterhin auf recht tiefem Niveau. Kaum erwähnenswert sind auch die Reaktionen bei den Edelmetallen. Der Goldpreis konnte sich zwar vom Montagstief weiter distanzieren. Bei 1.750 US-Dollar pro Feinunze war die Erholung schon wieder zu Ende. Platin schielt zum Handelsschluss wieder über die 1.000 US-Dollarmarke. Ob damit eine Trendwende eingeleitet wird, muss sich erst noch zeigen. Ohne große Impulse trieb auch der Ölpreis heute seitwärts.

Unternehmen im Fokus

Aurubis verkauft die Flachwalzsparte. Anleger quittierten dies mit einem Kursplus von rund zwei Prozent. E.On verdiente dank Kosteneinsparungen und einen höheren Gasabsatz im Q2 mehr als erwartet und erhöhte die Prognose für das Gesamtjahr. Die Aktie scheiterte heute dennoch an der Widerstandsmarke von EUR 10,60. Evotec bestätigte zwar die Ziele für 2021. Allerdings belasten höhere Investitionen und Ausgaben für Forschung und Entwicklung das Ergebnis. Nach einem schwachen Start in den Handelstag konterten die Bullen jedoch und schoben das Papier an das Junihoch. Schwache Ergebnisse von Vestas nahmen heute auch Nordex und Siemens Energy den Wind aus den Segeln. Presseberichte, wonach der Bestelldienst Aponow Online-Apotheken wie Shop Apotheke stärke Konkurrenz machen wollen, ließ die SDAX-Aktie deutlich einknicken. Talanx hob nach guten Quartalszahlen die Prognose für das Gesamtjahr an. Die Aktie reagierte jedoch kaum verändert. ThyssenKrupp meldete zwar einen deutlichen Umsatzanstieg und einen Anstieg beim Auftragseingang. Dennoch kalkuliert der Industriekonzern nun mit einem höheren Mittelabfluss als zunächst geplant. "Wir liegen mit unserem Umbau von thyssenKrupp voll im Plan. Das Umfeld bleibt jedoch extrem herausfordernd, aber was wir selbst in der Hand haben, liefern wir", sagte thyssenkrupp-Chefin Martina Merz bei der Vorlage der Geschäftszahlen. Der im MDAX notierte Titel musste dennoch einen kräftigen Kursabschlag verkraften.

Zu den stärksten Branchen- und Strategieindizes zählten in der zurückliegenden Woche der Hydrogen Select Index und der Stoxx 600 Europe Banks Index.

Aus Europa stehen morgen (finale) Daten von Aareal Bank, Argon, Cancom, Economy, Deutsche Euroshop, Eckert & Ziegler, freenet, Hapag Lloyd, Henkel, Jungheinrich, K+S, Nordex, RWE, SGL Carbon, Sixt und SMA Solar sowie aus den USA Zahlen von Walt Disney zur Veröffentlichung an.

Wichtige Termine

Europa - Industrieproduktion Euro-Zone, Juni

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 7. August

USA - Erzeugerpreise, Juli

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 15.980 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.660/15.700/15.730/15.785/15.800 Punkte

Der DAX markierte heute ein neues Allzeithoch. Damit eröffnet sich die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 15.980 Punkte. Auf der Unterseite findet der Index zwischen 15.730 und 15.800 Punkten eine starke Unterstützungszone.

DAXin Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 23.07.2021- 11.08.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 12.08.2014- 11.08.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Inline-Optionsscheine auf DAX Index für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Barriere in Punkten obere Barriere in Punkten Letzter Bewertungstag DAX Index HR85XH 5,87 12.000 16.400 14.10.2021 DAX Index HR85XN 3,95 12.600 16.200 14.10.2021

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 11.08.2021; 17:07 Uhr

Weitere Hebelprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX finden sie hier.

Cashback Trading - wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt!

Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die Cashbuzz-Webseite aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter:www.onemarkets.de/cashback

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Tagesausblick für 12.08.: DAX mit neuem Allzeithoch. Banken und Versorger vorn! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).