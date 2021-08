TAGESVORSCHAU: Termine am 12. August 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 12. August:

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Straumann, Halbjahreszahlen (Call 13.00 h)

07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q2-Zahlen (Call 10.00 h)

07:00 DEU: SMA Solar, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Aareal Bank, Q2-Zahlen (Call 9.30 h)

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 07/21

07:00 DEU: Nordex, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Procredit Holding, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Bilfinger, Q2-Zahlen (Call 10.00 h)

07:00 DEU: Ceconomy, Q3-Zahlen (detailliert) (Analystencall 9.00, Pressecall 11.00 h) 07:00 DEU: K+S, Q2-Zahlen (detailliert) (Call 10.00 h) 07:00 DEU: RWE, Halbjahreszahlen (detailliert) (Pk 10.00 h) 07:00 DEU: Demire Deutsche Mittelstand Real Estate, Halbjahreszahlen 07:00 DEU: Windeln.de, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Bauer, Halbjahreszahlen

07:25 DEU: Hapag-Lloyd, Halbjahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Sixt SE, Halbjahreszahlen (detailliert) (Call 10.30 h) 07:30 DEU: Deutz, Q2-Zahlen (Call 9.00 h)

07:30 DEU: Henkel, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Scout24, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Delivery Hero, Q2 Trading Update

07:30 DEU: SLM Solutions, Q2-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: GFT Technologies, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Aurelius, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Bechtle, Q2-Zahlen (detailliert) (Call 10.30 h) 07:30 DEU: Medigene, Q2-Zahlen

07:30 DEU: MLP, Q2-Zahlen (Pressecall 10.00 h, Analystencall 14.00 h) 07:30 DEU: SGL Carbon, Q2-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: HHLA, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Synlab, Q2-Zahlen (Call 15.00 h)

07:30 DEU: Zeal Network, Q2-Zahlen (Call 10.00 h)

07:30 NLD: Aegon, Q2-Zahlen

07:30 LUX: SAF Holland, Q2-Zahlen

07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Q2-Zahlen (detailliert)

08:00 DEU: Westwing Group, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: Biotest, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: Jost Werke, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Cancom, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Tui, Q3-Zahlen (Call 9.00 h)

08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Halbjahreszahlen

18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Q2-Zahlen

22:05 USA: Walt Disney, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Helaba, Halbjahreszahlen (Call 11.00 h)

DEU: R. Stahl, Halbjahreszahlen

DEU: Jungheinrich, Q2-Zahlen

DEU: Gerry Weber, Halbjahreszahlen

DNK: Novozymes, Q2-Zahlen

GBR: Aviva, Halbjahreszahlen

USA: Airbnb, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 07/21

08:00 GBR: BIP Q2/21 (vorläufig)

08:00 GBR: Industrieproduktion 06/21

08:00 GBR: Handelsbilanz, non-EU 06/21

08:00 GBR: Im- und Exporte Q2/21 (vorläufig)

10:00 ITA: Handelsbilanz 06/21

11:00 EUR: Industrieproduktion 06/21

14:30 USA: Erstantrage Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Erzeugerpreise 07/21

18:00 RUS: BIP Q2/21 (vorab)

SONSTIGE TERMINE

08:00 DEU: Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst&Young zur Entwicklung der kommunalen Steuern in Deutschland 11:00 DEU: Stiftung Marktwirtschaft stellt Generationenbilanz mit Analysen zu den langfristigen fiskalischen Auswirkungen der Corona-Pandemie vor mit Vorstandsmitglied Bernd Raffelhüschen 11:00 DEU: Pk Bundesnetzagentur zum geplanten Trassenverlauf der Gleichstromverbindung A-Nord DEU: Jahrestagung der Deutschen Verkehrswissenschaftlichen Gesellschaft (DVWG) und Jahresverkehrskongress 17:00 DEU: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) besucht Windpark Pellingen DEU: Fortsetzung des bundesweiten Lokführer-Streiks im Personenverkehr °

