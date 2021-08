Amazon hat mit seiner Klage die Vergabe des zehn Milliarden Dollar schweren JEDI-Projektes aus dem Pentagon an Microsoft verhindert. Jetzt schießt Microsoft zurück und erhebt Klage gegen einen ebenso hoch dotierten Vertrag, der eigentlich an Amazon gehen sollte.Mit dem Auftrag, Codenamen "WildandStormy", wollte die NSA eigentlich ihre Daten sowie deren Management auf den Cloud-Infrastrukturdienst AWS auslagern. Dafür sollten in den nächsten Jahren ebenfalls rund zehn Milliarden Dollar fließen.Gegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...