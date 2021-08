Mit mehr als 150 Innovationen und Verbesserungen bieten die Versionen aus dem Jahr 2021 bahnbrechende Funktionen, um die digitale Transformation der Kunden zu beschleunigen

Die ProcessMAP Corporation, ein führender Anbieter datengesteuerter Softwarelösungen für die Bereiche Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz (SGU), unternehmerische Sozialverantwortung (Environmental, Social and Governance, ESG) und operatives Risikomanagement (Operational Risk Management, ORM), hat heute bekannt gegeben, dass in der ersten Jahreshälfte 2021 mehr als 150 Innovationen auf den Markt gebracht wurden, um den sich rapide verändernden Bedürfnissen von Kunden in den Bereichen digitale Transformation, Datenanalysen, Erfüllung behördlicher Vorschriften und Risikomanagement gerecht zu werden.

Wesentliche Innovationen und Verbesserungen in der ersten Jahreshälfte 2021

Befähigung der Kunden auf ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit



Einführung fortschrittlicher Widgets, die zur Visualisierung von Daten wie Erfolgskennzahlen (Key Performance Indicator, KPI) direkt auf der Homepage genutzt werden können. Darüber hinaus wurde die ESG-Datenprüfungsfunktion durch das Hinzufügen von Verifizierungen auf KPI- und Programmebene weiter gestärkt.

Asset-Risikomanagement (Asset Risk Management, ARM)



Die jüngst eingeführte ARM-Lösung bietet einen strategischen Ansatz für die Verwaltung von Vermögenswerten und den damit verbundenen Risiken. Infolgedessen erhalten Kunden durch anlagenorientierte Compliance- und Risikomanagement-Prozesse wie Audits, Inspektionen, Kalibrierungen, Tests, Sicherheitszertifikate, Korrektur- und Vorsorgemaßnahmen (Corrective and Preventative Actions, CAPA) eine ganzheitliche Perspektive der Gesundheit ihrer Vermögenswerte.

360-Grad-Darstellung ermöglicht fundierte Entscheidungsfindung



Workbenches (System-Landingpages) bieten eine 360-Grad-Perspektive von Daten und Verbindungen zu verschiedenen Programmbereichen wie Vorfallmeldung und -untersuchung, Risikomanagement und Maßnahmenplanverwaltung und ermöglichen es den Nutzern, ihre Ansichten mittels der Widget-Bibliothek von ProcessMAP zu erstellen und auszutauschen. Die Widget-Bibliothek bietet mehr als 60 Widgets (Datenvisualisierungen) und endlose Möglichkeiten mit integrierten Optionen für kundenspezifische Anpassungen.

Verbesserung des Lebenszyklusmanagements bei Vorfällen



Dank der neuen interaktiven Visualisierung von Arbeitsabläufen von ProcessMAP können Kunden weitgehend intuitiv den Lebenszyklus eines Vorfalls besser handhaben von der Meldung über die Untersuchung bis zur Durchführung von Gegenmaßnahmen.

Befähigung der Mitarbeiter mittels Kompetenzmanagement



Die Weiterbildung und die Kompetenz von Mitarbeitern bilden die Grundlage für den Aufbau einer nachhaltigen Sicherheitskultur. Die neueste Version von ProcessMAP bietet erweiterte Online- und Mobilfunktionen für die bessere Verwaltung und Optimierung des Schulungsprozesses, für die Verbesserung der Endnutzererfahrung sowie für bessere Sichtbarkeit und Konformität.

Beschleunigung der digitalen Transformation durch No-Code-App-Entwicklungs- und Einsatzplattform



Die mobilen No-Code-Apps für vernetzte Mitarbeiter von ProcessMAP ermöglichen es, die bereichsübergreifende Zusammenarbeit zu steigern, integrierte Ansätze für kontinuierliche Verbesserungen einzuführen sowie prädiktive und präskriptive Risikomanagementstrategien voranzutreiben. Mit der Einführung der neuen Plattformen bietet das AppStudio verbesserte konfigurierbare Benachrichtigungen und Erinnerungen, bedingtes Drucken kundenspezifischer Berichte von Mobilgeräten aus, Zugriff auf viele weitere Systemdatenquellen sowie die Möglichkeit, Daten in eine App zu importieren und Outbound-APIs zu nutzen.

Befähigung vernetzter Mitarbeiter durch mobile Online- und Offline-Lösungen



Aufgrund der um 300 Prozent gestiegenen Annahme der mobilen Plattform von ProcessMAP durch Unternehmen in den letzten zwei Jahren wurden durch die Einführungen im Jahr 2021 die mobilen Kapazitäten noch stärker erweitert, um es Mitarbeitern und SGU-Stakeholdern zu erlauben, wichtige Richtlinien, Verfahren, Arbeitsanweisungen und andere genehmigte Dokumente von überall, jederzeit und auf Wunsch einzusehen und zu nutzen.

Ermöglichung analysegesteuerter Entscheidungen



Die verbesserten Datenpakete und die fortschrittliche Analyseplattform von ProcessMAP befähigen Kunden durch Informationen, die es ihnen ermöglichen, ihren gegenwärtigen Zustand besser zu verstehen und eine bessere Entscheidungsfindung voranzutreiben.

Entfernung von Datensilos durch die Integration mit Enterprise Data Warehouse



Die rapide Integration von SGU und Nachhaltigkeit hat die SGU-Datenintegration über sämtliche Geschäftsfunktionen hinweg erfordert, wie etwa Fertigung, Betrieb, Personalwesen und Anlagenmanagement. Dank der jüngsten Einführung einer erweiterten API-Bibliothek durch ProcessMAP können Kunden ihre Daten von der ProcessMAP-Plattform auf ihre internen und/oder cloudbasierten Data Warehouses und Datenanalyse-Hubs verschieben, um organisatorische Compliance, Geschäftsrisiken und Verbesserungsmöglichkeiten zu steuern.

Inspiration zur Zusammenarbeit, um Risiken zu minimieren



Die neuen Innovationen von ProcessMAP spielen eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung der Zusammenarbeit im Unternehmen sowie zwischen Angestellten und Auftragsnehmern, insbesondere in Bezug auf die Planung, Verwaltung und sichere Durchführung von risikobehafteten Aktivitäten mit aktualisierten Lösungen in Belangen wie Betriebserlaubnis (Permit-To-Work, PTW), Sicherheitsüberprüfungen vor Inbetriebnahme (Pre-Startup Safety Reviews, PSSR) und Veränderungsmanagement (Management of Change, MOC).

Stellungnahmen zu der Nachricht

"Bei ProcessMAP betrachten wir unsere Kunden als wichtige Partner für unsere Pipeline an Produktinnovationen, und diese Partnerschaft hat es uns ermöglicht, Innovationen bereitzustellen, welche die digitale Transformation bei SGU-, ESG- und ORM-Funktionen vorantreiben", erklärte Jagan Garimella, CTO der ProcessMAP Corporation

"Kunden vertrauen auf die Software und Analysen von ProcessMAP, wenn es um den Schutz ihrer Mitarbeiter und der Umwelt geht. Die neue Version bietet Funktionen, um diese Ziele zu erreichen und die sich schnell verändernden geschäftlichen Prioritäten zu erfüllen", so Tina Duffy, Vorstand für Produktmanagement bei der ProcessMAP Corporation

Über die ProcessMAP Corporation

Die ProcessMAP Corporation ist ein führender Anbieter von intelligenten datengesteuerten SGU- und EHS-Softwarelösungen, die es Kunden weltweit ermöglichen, heute fundierte Entscheidungen für eine bessere Zukunft zu treffen. Unsere Plattform ermöglicht es Kunden, ihre Geschäftstätigkeiten zu automatisieren, zu verbinden, zu verfolgen und zu analysieren, um die digitale Transformation ihrer SGU- und EHS-Verpflichtungen voranzutreiben. Die Plattform von ProcessMAP umfasst Lösungen für Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz (SGU), unternehmerische Sozialverantwortung (ESG), operatives Risikomanagement (ORM), industrielles IoT sowie Analysen, um Menschen, Systeme, Vermögenswerte und den Planeten zu vernetzen und letztlich ein nachhaltiges Unternehmen zu erreichen. Wir haben unseren Hauptsitz in Fort Lauderdale im US-Staat Florida, mit Standorten auf der ganzen Welt und Kunden in über 140 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.processmap.com/.

