Texte lesen und schreiben können KI-Modelle schon länger. Jetzt sind zwei neue KI an den Start gegangen, die Texte sogar in Code umwandeln können. Das viel gelobte KI-Modell GPT-3 von OpenAI bekommt Konkurrenz. Die kommt teils aus dem eigenen Hause. Mit Codex bringt OpenAI eine verbesserte Version seines eigenen GPT-3-Modells. Seit Dienstag befindet sich Codex in einer privaten Beta-Phase und steht einer begrenzten Zahl von Entwicklern und Entwicklerinnen zu Tests zur Verfügung. Zuvor hatte Microsoft bereits GPT-3 in seine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...