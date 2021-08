Moskau (ots/PRNewswire) - Udokan Copper - das Unternehmen, das eine der größten Kupferlagerstätten der Welt im Fernen Osten Russlands erschließt und derzeit ein Bergbau- und Hüttenwerk (MMP) baut - hat die Installation eines Kreiselbrechers in seiner Grobbrecheranlage abgeschlossen. Der ThyssenKrupp Brecher wird die aus dem Tagebau Zapadniy angelieferten gröberen Erzfraktionen aufbereiten.German Mironov, CEO von Udokan Copper, merkte an: "Der Brecher hat im Vergleich zu anderen Marken die beste Betriebskapazität und kann bis zu 4.000 Stück Kupfererz pro Stunde verarbeiten."Alle Verarbeitungsparameter der Grobbrechanlage werden vom automatisierten Bedienerarbeitsplatz aus gesteuert und eingestellt, wobei eine Echtzeitkontrolle möglich ist.Sobald der Abbau im Udokan MMP beginnt, wird das Erz mit 130-Tonnen-Kippern zur Grobbrecheranlage transportiert.Nach der Grobzerkleinerung wird das Erz über die Brech- und Förderanlage, die aus zwei Hauptbändern mit einer Gesamtlänge von 2,8 km besteht, in das Lager und anschließend in die Aufbereitungsanlage transportiert.Die Bauarbeiten an der gesamten Brecher- und Förderanlage sind in vollem Gange. Insbesondere werden das Fundament und die Stahlkonstruktionen der Galerie des Förderbands Nr. 1 installiert. Außerdem werden Stahlkonstruktionen für die Übergabeeinheit von Förderband Nr. 1 zu Förderband Nr. 5 installiert. Entlang der Strecke des Förderbands Nr. 5 ist das Fundament des horizontalen Abschnitts bereits installiert und das Förderband wird montiert. Die Montage der Stahlkonstruktionen für die Spannstation des Förderbands Nr. 5, das Erzlager, die Feinbrecheranlage und die Fördergalerien zwischen dem Erzlager und der Aufbereitungsanlage steht kurz vor dem Abschluss. Im unterirdischen Teil des Erzlagers werden Förderbänder zur Erzzufuhr vom Erzlager zum Hauptgebäude der Aufbereitungsanlage installiert.Udokan Copper wurde gegründet, um die größte unerschlossene Lagerstätte Russlands und eine der Top-3-Lagerstätten der Welt - Udokan - zu erschließen. Das Unternehmen ist Teil der von Alisher B. Usmanov gegründeten USM Group.Die Reserven der Lagerstätte belaufen sich nach JORC auf 26,7 Mio. t mit einem durchschnittlichen Kupfergehalt von 1,05 %. Udokan liegt in der Region Sabaikalye im Fernen Osten Russlands, 30 km von der Baikal-Amur-Magistrale entfernt.Die erste Stufe der Udokan-Anlage soll eine Gesamtproduktion von 125.000 t/Jahr Kupfer in Form von Kathoden und Sulfidkonzentrat liefern und eine Verarbeitungskapazität von 12 Mio. t/Jahr Erz haben. Die zweite Stufe, die sich derzeit in der Durchführbarkeitsstudie befindet, sieht eine zusätzliche Verarbeitung von 24 Mio. t pro Jahr vor.Pressekontakt:Liudmila Dobryninadobrynina@m-p.ru+7 (915) 108-13-65Original-Content von: Udokan Copper, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157947/4992002