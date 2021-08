Beschichtungen erfüllen die wachsende Nachfrage nach den neuesten matten, hochwertigen Strukturlacken

PPG (NYSE: PPG) hat heute die Einführung von PPG ENVIROCRON PCS P4-Pulverbeschichtungen für Anwendungen in den Bereichen Architektur, Wohnkultur und Möbel bekannt gegeben. Diese jüngste Generation der Pulverbeschichtungen erfüllt die wachsende Nachfrage nach matten und hochwertig strukturierten Oberflächen für Anwendungen, die von Aluminium- und Stahlsubstraten im Bauwesen bis hin zu Stadt- und Büromöbeln reichen.

"Matte Oberflächen entwickeln sich immer mehr zu bevorzugten Gestaltungsvarianten in der modernen Architektur und im Wohnbereich", so Anne Banuls, PPG Powder Business Manager. "Der Trend zu matten Oberflächen wirkt sich auch auf das Styling aus, wobei die Nachfrage der Verbraucher nach dunklen Neutraltönen und weichen, cremigen Farbtönen für Metallgeräte und andere traditionell glänzende Oberflächen steigt. Satte Farben mit hochwertigen Oberflächenstrukturen verleihen homogenen architektonischen Farben einen eleganten, anspruchsvollen und modernen Metallic-Look."

PPG Envirocron PCS P4-Beschichtungen basieren auf Polyester und sind äußerst kratzfest und UV-beständig, was die Lebensdauer des Produkts verlängert. Für den Architekturbereich bieten sie zeitgemäße Oberflächen mit ausgezeichnetem Deckvermögen bei unregelmäßigen Untergründen und Gussfehlern. Dank ihrer verbesserten Kantenabdeckung zeichnen sich diese Beschichtungen außerdem durch einen hervorragenden Korrosionsschutz für Extrusionsprofile und Bleche aus Aluminium sowie für Stahl und verzinkte Stahlsubstrateaus. Sie erfüllen die wichtigsten Normen von GSB International und Qualicoat für Pulverbeschichtungen auf Polyesterbasis für architektonische Anwendungen und Metalluntergründe.

"Die Strategie von PPG besteht in der Innovation und Entwicklung nachhaltiger Lösungen, um die größten Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen und praktische Lösungen anzubieten, die einen echten Unterschied ausmachen", erklärte Banuls weiter. "Als globaler Farbexperte bringen wir dieses Know-how in den Architekturmarkt ein, um sicherzustellen, dass unser Beschichtungssortiment den neuesten Designtrends entspricht und gleichzeitig die hohe Produktleistung bietet, die unsere Kunden erwarten."

Um mehr über PPG Envirocron PCS P4 zu erfahren, besuchen Sie www.ppgindustrialcoatings.com/en-US/envirocron-p4-series.

