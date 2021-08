Wer schon länger in JinkoSolar investiert ist, hat sich bereits an die Achterbahnfahrt der Aktie gewöhnt. Deshalb nehmen die meisten Nutzer der BörsenNews-Community auch den aktuellen Sinkflug gelassen. Außerdem gab es im August wieder gute Neuigkeiten bei JinkoSolar. Zertifizierungen bestanden Wie der Solarmodulhersteller JinkoSolar in einer Pressemitteilung diese Woche mitteilte, wurde dem Unternehmen das erste LCA-Zertifikat (Life Cycle Assessment) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...