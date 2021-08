Für E-Commerce-Giganten weltweit ist Logistik eines der zentralen Themen. Um noch schneller liefern zu können, hat Amazon kräftig in ein neues Luftfrachtdrehkreuz investiert, das am heutigen Mittwoch in Betrieb gegangen ist. Unterdessen ist der Kurs der Amazon-Aktie allerdings auf ein kritisches Niveau abgerutscht.Es ist ein Meilenstein: In Kentucky eröffnet der Konzern nach vier Jahren Entwicklungszeit sein 1,5 Milliarden Dollar teures Luftfrachtdrehkreuz. Das Ziel: Noch schnellere Lieferungen ...

