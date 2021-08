Freiburg (ots) - Geimpfte und Genesene sollen sich über wieder vollbesetzte Kulturhäuser, Clubs und Diskotheken freuen - Nichtgeimpfte aber könnten selbst mit einem negativen Schnelltest draußen vor der Tür bleiben. Die baden-württemberische Landesregierung erwägt, von ihnen einen aufwändigeren (aber zuverlässigeren) PCR-Test einzufordern, kostenpflichtig. Den gibt es weder überall noch sofort und er muss ins Labor. Kommt es so, gälte theoretisch noch G3 - neben Impfung und Genesung bleibt ein Test das Ticket in die Freiheit. Praktisch aber wären viele Nichtgeimpfte ausgesperrt. So wichtig es ist, rasch mehr Menschen zu impfen - eine neue Hürde PCR-Test auch bei niedriger Inzidenz wirkt willkürlich. Ob sie verhältnismäßig ist, dürften Gerichte klären. http://www.mehr.bz/khs224i



