Im Jahr 2021 setzte Mary Kay Inc. sein jahrzehntelanges Engagement fort, um das Leben von Frauen auf der ganzen Welt zu bereichern, unwiderstehliche Produkte herzustellen und gesündere, nachhaltigere Gemeinschaften aufzubauen, auch angesichts COVID-19. Als Anerkennung von Mary Kays Leistungen in den letzten sechs Monaten hat die Marke mehrere begehrte Auszeichnungen in den Kategorien Business, Corporate Citizenship und Führungsqualitäten von verschiedenen angesehenen Organisationen erhalten.

Mary Kay was named a Silver Globee Winner in 3 categories at the 13th Annual 2021 Golden Bridge Business and Innovation Awards.

Die Preise reichen von der Würdigung der Reaktion der Marke auf COVID-19 bis hin zu Auszeichnungen für eine von Mary Kay produzierte Dokumentation über die Umweltschutzarbeit im Golf von Mexiko. Sie unterstreichen die von dem Unternehmen unbeirrt verfolgten Unternehmenswerte und sein Engagement für die Prinzipien, die die legendäre Gründerin der Marke Mary Kay Ash festgelegt hat.

Die neuesten Auszeichnungen sind:

COVID-19 Response Awards

Gewinner des Silver Globee 13. jährliche Golden Bridge Business and Innovation Awards 2021 Team des Jahres während COVID-19 (Team für das Verteilen von Händedesinfektionsmittel) Unternehmensreaktion des Jahres (Mary Kay Inc.) Bestes Produkt für die Bekämpfung und Reduzierung der Auswirkungen von COVID-19 (Mary Kay Hand Sanitizer)



Gewinner des Gold Globee 13. jährliche Golden Bridge Business and Innovation Awards 2021 Beste Unterstützung durch eine gemeinnützige Organisation für lokale Communitys und die Welt während COVID-19 (The Mary Kay Foundation SM



Gewinner des Silver Globee 6. jährliche American Best in Business Awards 2021 Team des Jahres während COVID-19 (Team für das Verteilen von Händedesinfektionsmittel) Unternehmensreaktion des Jahres (Mary Kay Inc.) Bestes Produkt für die Bekämpfung und Reduzierung der Auswirkungen von COVID-19 (Mary Kay Hand Sanitizer)



Gewinner des Gold Globee 6 jährliche American Best in Business Awards 2021 Beste Unterstützung durch eine gemeinnützige Organisation für lokale Communitys und die Welt während COVID-19 (The Mary Kay Foundation SM



Unternehmenspreise

Die besten mittelgroßen Arbeitgeber der USA 2021 Forbes

"Power of Woman" Award, Mary Kay Ukraine, gemeinsames Projekt mit Marie Claire X-RAY Marketing Awards

Bester Arbeitgeber 2021, Mary Kay Polen The Financial Magazine

Direct Sales Cosmetic Company Number One Award," ("Preis für Kosmetikfirma mit Direktvertrieb Nummer eins") Mary Kay Weißrussland Jährliche landesweite Awards "Number One"

Nachhaltigkeitspreise

Guardians of the Gulf ist eine aufschlussreiche Dokumentation, in der es um die turbulente Beziehung zwischen dem Golf von Mexiko und den Umweltschützern geht, die sich für seinen Schutz einsetzen. Der Film hat mehrere Auszeichnungen erhalten. Mary Kay Inc., als Executive Producer tätig, besuchte zusammen mit Media One in Partnerschaft mit The Nature Conservancy die Küsten von Texas, Alabama und Mexiko, um die oft erzählten Geschichten über den Schutz des Golfs von Mexiko zu beleuchten.

Silber: Non-Broadcast über Allgemein-Natur/Wildtiere Telly Awards

Bronze: Non-Broadcast Allgemeine Dokumentationen Telly Awards

Finalist bei den besten Dokumentationen mit speziellem Schwerpunkt LA Femme International Film Festival

World Remi Award Worldfest Houston International Film Festival

Auszeichnung von Führungsqualitäten

"67 starke schwarze weibliche CEOs und Führungskräfte bei amerikanischen Konzernen", Julia Simon, Chief Legal Officer und Corporate Secretary Sheryl Adkins-Green, Chief Marketing Officer Business Insider

"Weibliche TOP-CEOs in der Ukraine" bei der Bewertung weiblicher Führungskräfte im Unternehmensbereich und im Business Viktoriia Zoria-Iatsenko, General Manager, Mary Kay Ukraine WoMo (Das Portal für arbeitende Frauen)

"Die 50 teuersten Frauen in Polen", Ewa Kudlinska-Pyrz, General Manager, Mary Kay Polen The Financial Magazine

"Die besten 100 weiblichen Führungskräfte im Bereich Verbraucherprodukte 2021", Allyson Sellers, Vice President Vertrieb, Mary Kay USA Frauen, die wir bewundern

Über Mary Kay

Kay Ash war eine der ersten Frauen, denen es gelang, die "gläserne Decke" in der Wirtschaft zu durchbrechen. Sie gründete ihr Kosmetikunternehmen vor knapp 60 Jahren mit drei Zielen: lohnende Möglichkeiten für Frauen zu entwickeln, unwiderstehliche Produkte anzubieten und die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Dieser Traum hat sich zu einem mehrere Milliarden Dollar schweren Unternehmen mit Millionen von unabhängigen Außendienstmitarbeiterinnen in fast 40 Ländern entwickelt. Mary Kay investiert engagiert in die wissenschaftlichen Aspekte von Kosmetik sowie in die Herstellung hochmoderner Hautpflegeprodukte, Farbkosmetik, Nahrungsergänzungsmittel und Duftstoffe. Mary Kay engagiert sich durch Partnerschaften mit internationalen Organisationen für die Stärkung von Frauen und ihren Familien. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Unterstützung der Krebsforschung, dem Schutz von Opfern häuslicher Gewalt, der Verschönerung unserer Gemeinden und der Ermutigung von Kindern, ihre Träume zu verwirklichen. Mary Kay Ashs ursprüngliche Vision glänzt weiterhin mit einem Lippenstift nach dem anderen.

