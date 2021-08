Nach der Ankündigung des kurz bevorstehenden Alonzo-Upgrades, das Smart Contracts auf die Cardano-Chain bringen wird, steigt der Kurs des ADA rasant und stellt alle anderen Top-5-Coins in den Schatten. Nicht erst seit dem Mittwoch rennt der ADA-Kurs an allen anderen Top-Coins vorbei. Am 4. August hatte Cardano-Chef Charles Hoskinson den Zeitplan für das bevorstehende Alonzo-Upgrade konkretisiert. Danach werde die lang ersehnte Smart-Contracts-Funktionalität bereits Ende August per Hard Fork Combinator integriert. Die Ankündigung wirkte sich zunächst nur mäßig auf den ADA-Kurs aus. var ...

