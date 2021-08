Auf dem Kursniveau ist Caledonia Mining ein echtes Schnäppchen und eine Dividendenperle. Die Rendite liegt nun auf Jahresbasis bereits bei guten 4,6% und wird weiter steigen.

Frisches Kapital und höhere Akzeptanz für weiteren Fortschritt

Nach der bereits angekündigten Rekordproduktion und der wieder angehobenen Quartalsdividenden überrascht Caledonia Mining schon wieder mit positiven Nachrichten. Anfang Juli berichtete der aufstrebende Goldproduzent aus Simbabwe, dass es einen Börsengang an der Victoria Falls Stock Exchange in Simbabwe in Erwähnung zieht. Eine solche Notierung würde von den Marktbedingungen und der Umsetzung positiver Vorschläge der simbabwischen Behörden in Bezug auf verbesserte Zahlungen in US-Dollar für das in der mehrheitlich zum Unternehmen gehörenden Blanket-Mine produzierte Gold abhängen. Das bedeutet, dass eine solche Notierung zu verbesserten Zahlungen in US-Dollar für das in der Blanket-Mine produzierte Gold führen würde.

Die VFEX ist eine Tochtergesellschaft der Börse von Simbabwe und wurde 2020 mit dem Ziel gegründet, das Offshore-Finanzdienstleistungszentrum in Gang zu setzen, das für die in Victoria Falls eingerichtete Sonderwirtschaftszone vorgesehen ist. Die VFEX wird sowohl für ausländische als auch für inländische Investoren in Simbabwe sein und alle Transaktionen werden in US-Dollar abgewickelt.

Die vorgeschlagene Notierung an der VFEX demonstriert Caledonias anhaltendes Engagement in Simbabwe und würde es den Mitarbeitern von Caledonia und Blanket in Simbabwe ermöglichen, sich leichter als Aktionäre von Caledonia zu beteiligen.

Die Sicherstellung der VFEX-Notierung wird voraussichtlich im Laufe des Jahres 2021 erfolgen und würde durch eine Platzierung von Hinterlegungsscheinen in Simbabwe zur Beschaffung von ca. 3,0 Millionen USD führen (um die Anforderungen für die lokale Aktionärsstreuung zu erfüllen) und eine anschließende Einführung erfolgen. Der Erlös aus der Platzierung würde für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Doch nicht nur für die heimischen Investoren gibt es Verbesserungen. Mit der Veröffentlichung des ersten Umwelt-, Sozial- und Governance-Bericht 2020 (ESG-Bericht) ist dem Unternehmen auch beim Thema Nachhaltigkeit ein weiterer Meilenstein gelungen.

Durch den immer größer werden Investoren-Fokus auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz ist dieser Bericht ein wichtiger Schritt ist, um die erbrachten Leistung in diesem wichtigen Geschäftsfeld zugänglich zu machen. Zusätzlich ist das Management bestrebt die vorhandene ESG-Kommunikation weiterzuentwickeln. Konkret befasst sich der Bericht auf die fünf wesentlichen Bereiche

Unternehmensführung und -ethik

Sicherheit

Gesundheit

Unsere Mitarbeiter

Beitrag zur Wirtschaft in Simbabwe

Umwelt,

die die Unternehmensstrategien konkret definieren.

Caledonia ist genau deshalb so erfolgreich in einem Land wie Simbabwe. Es ist toll zu sehen wie verantwortungsvoller Bergbau umgesetzt wird in die Tat und viele Menschen direkt profitieren. Bie den heutigen Aktienkursen ist der Wert deutlich zu günstig gepreist. Nachfolgend das letzte Interview zu den letzten Quartalszahlen. Wir erwarten diese Woche noch die neuen Quartalszahlen die wiederum sehr gut ausfallen dürften. Natürlich machen wir dann eine neues Interview mit dem Management.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

CEO Swiss Resource Capital AG

