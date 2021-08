Starinvestor Warren Buffett ist für seine Buy-and-Hold-Strategie bekannt und konnte mit dieser schon fleißig Gewinne einfahren. Auch beim chinesischen Auto- und Batteriehersteller BYD zahlt sich seine Investition aus.? Berkshire Hathaway investiert 2008 in BYD? Charlie Munger entdeckt Genie von Wang Chuanfu, Gründer und Präsident von BYD? Aktie seither mit einem Plus von mehr als 3.000 ProzentBereits seit mehr als einem Jahrzehnt ist Warren Buffett in den chinesischen Auto- und ...

