DGAP-News: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank / Schlagwort(e): Kooperation/Sonstiges

ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank: ICF BANK und Leonteq kooperieren und bringen 18 Krypto-Tracker-Zertifikate in Deutschland und Österreich an den Start



12.08.2021 / 07:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



ICF BANK und Leonteq kooperieren und bringen 18 Krypto-Tracker-Zertifikate in Deutschland und Österreich an den Start

Frankfurt, 12. August 2021. Das Schweizer Wertpapierhaus Leonteq und die ICF BANK haben innovative Zertifikate-Lösungen für Investitionen in 18 verschiedene Krypto-Assets in Deutschland und Österreich gelauncht. Damit wird sowohl institutionellen als auch privaten Investoren in der DACH-Region das größte verfügbare Produktuniversum für Zertifikate auf Kryptowährungen, die in verbriefter Form gehandelt werden können, eröffnet.



Der durch die BaFin gebilligte Basisprospekt des Schweizer Wertpapierhauses Leonteq Securities AG ermöglicht es, Partizipationszertifikate auf die 18 wichtigsten Kryptowährungen, weit über die bekannten Vertreter Bitcoin und Ethereum hinaus, anzubieten. Das Produktportfolio der Tracker erstreckt sich über die Krypto-Assets Aave, Algorand, Bitcoin, Bitcoin Cash, Cardano, Chainlink, Cosmos, EOS, Ethereum, Ethereum Classic, Filecoin, Litecoin, Maker, Polkadot, Ripple, Stellar, Tezos und Uniswap. Diese decken momentan rund 76 Prozent der gesamten Marktkapitalisierung aller Krypto-Assets ab. Anleger können die Tracker-Zertifikate auf diese Kryptowährungen als börsennotierte Produkte an der Börse Frankfurt Zertifikate AG (Open Market) erwerben. ICF wird sich bei dem Vertrieb der Krypto-Tracker auf institutionelle Investoren im deutschen und österreichischen Raum fokussieren. Neben klassischen Delta 1-Strukturen für Kryptowährungen (Nachbildung einzelner Kryptowährungen im Verhältnis 1:1) ermöglicht Leonteq interessierten Investoren zudem, verschiedene Kryptowährungen nach individuellen Anlagestrategien in Basket-Strukturen umzusetzen.



Sascha Rinno, Vorstand der ICF kommentiert:

"Durch die Kooperation mit Leonteq kommen wir dem Interesse von institutionellen Investoren an Krypto-Assets nach. Wir freuen uns, mit einer etablierten Emittentin wie Leonteq zusammenzuarbeiten, die für ausgezeichnete Qualität im Bereich strukturierter Zertifikate und Krypto-Assets steht. Die Vielfalt der lancierten Kryptowährungen ermöglicht den Investoren, individuelle Strategien zu verfolgen. Wir sind davon überzeugt, dass dieses einmalig große Portfolio an Tracker auf so vielfältige Krypto-Assets auf großes Interesse stoßen wird." Tino Wendisch, Head Crypto Offering bei Leonteq kommentiert: "Leonteq und ICF arbeiten bereits seit vielen Jahren im Bereich des Market Makings von strukturierten Produkten eng zusammen. Wir freuen uns darauf, unsere Krypto-Präsenz mit einer der führenden Wertpapierhandelsbanken in Deutschland zu erweitern, sowie den Zugang zu diversen institutionellen Investorengruppen gemeinsam mit ICF auszubauen. Wir sind überzeugt, dass sich Krypto-Assets zu einer etablierten Anlageklasse entwickeln werden, und wir sind stolz, unser großes Angebot an Krypto-Assets auf den Markt in Deutschland und Österreich auszuweiten. "

Kontakt für Informationen über die Kooperation :



ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank

Kaiserstraße 1

60311 Frankfurt am Main

Institutional Sales

Telefon: +49 (0) 69 92877 112

E-Mail: InstitutionalSales@icfbank.de



edicto GmbH

Ralf Droz / Jessica Pommer

E-Mail: rdroz@edicto.de, jpommer@edicto.de

Telefon: +49 (0) 69 905505-54, +49 (0) 69 905505-57

Leonteq Securities AG

Dominik Ruggli

E-Mail: media@leonteq.com

Tel: +41 58 800 18 44 Über ICF BANK AG

Die ICF BANK AG ist eine der führenden Wertpapierhandelsbanken in Deutschland. Sie bietet institutionellen Kunden professionelle Dienstleistungen rund um den Wertpapierhandel und Kapitalmarkt. Hauptgeschäftsfelder neben dem Bereich Capital Markets sind das Market Making, Execution Sales und Sales Trading für nationale und internationale Kunden und die Entwicklung und Berechnung von Customized Indices. www.icfbank.de Über die Leonteq Gruppe

Leonteq ist ein Schweizer Fintech-Unternehmen mit einem führenden Marktplatz für strukturierte Anlagelösungen. Basierend auf einer eigenentwickelten modernen Technologie, bietet Leonteq derivative Anlageprodukte und Dienstleistungen an und deckt vorwiegend die Produktklassen Kapitalschutz, Renditeoptimierung und Partizipation ab. Leonteq tritt als direkte Emittentin von eigenen Produkten wie auch als Partnerin von anderen Finanzinstituten auf. Darüber hinaus unterstützt Leonteq Versicherungsgesellschaften und Banken bei der Produktion von kapitaleffizienten anteilsgebundenen Vorsorgeprodukten mit Garantien. Das Unternehmen ist mit Büros und Niederlassungen in 12 Ländern präsent, welche über 50 Märkte abdecken. Leonteq AG ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert. Leonteq Securities AG ist die wichtigste operative Tochtergesellschaft der Leonteq AG, ein von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA reguliertes Wertpapierhaus und Mitglied des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte. Leonteq ist ein Pionier im Angebot strukturierter Produkte auf Krypto-Assets. Seit 2017 bzw. 2018 emittiert Leonteq Tracker-Zertifikate und aktiv verwaltete Zertifikate auf die wichtigsten Kryptowährungen in der Schweiz. Leonteq bot ihren Kunden 2017 auch das weltweit erste Short-Tracker-Zertifikat auf Bitcoin sowie 2019 den weltweit ersten Reverse Convertible auf Bitcoin an und hat zwei Jahre in Folge den Swiss Derivative Award für alternative Basiswerte gewonnen. www.leonteq.com Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch den Teil eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot in der Bundesrepublik Deutschland und Republik Österreich erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines durch die Emittentin zu veröffentlichenden Basisprospekts.

Exemplare dieser Pressemitteilung dürfen nicht (direkt oder indirekt) an Personen weitergegeben werden, an denen die Weitergabe der Pressemitteilung gesetzlichen Einschränkungen oder Verboten unterliegt, oder in Länder versandt oder in oder aus Ländern verteilt werden, in denen dies gesetzlich eingeschränkt oder verboten ist.

12.08.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de