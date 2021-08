DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

DAIMLER TRUCK - Daimler Truck will zumindest bis zum Jahr 2039 am Verbrenner festhalten. Der Nutzfahrzeugriese lagert die Fertigung von kleineren Dieselaggregaten aus. Seine schweren Motoren will Daimler dagegen auch an Dritte verkaufen. Die Kooperationen sollen dazu führen, Kosten zu senken und möglichst viele Arbeitsplätze zu erhalten. An seinen zentralen Produktionsstandorten setzt der Stuttgarter Auto- und Lastwagenhersteller künftig verstärkt auf Batterien und Brennstoffzellen - Antriebsalternativen, über die branchenintern kontrovers diskutiert wird. (Handelsblatt)

BAHN - SPD-Chef Norbert Walter-Borjans hat das Vorgehen der Lokführergewerkschaft GDL beim aktuellen Bahnstreik kritisiert. Wirksame Interessenvertretung setze voraus, "Kräfte zu bündeln und Verständnis bei den Reisenden zu gewinnen", sagte Walter-Borjans. "Beides gelingt nicht, wenn die Beschäftigtengruppen der Bahn auseinanderdividiert und die Kunden durch praktisch unangekündigten Streikaktionen düpiert werden." Die Gewerkschaften EVG und GDL müssten an einem Strang ziehen, sagte der SPD-Chef. (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

August 12, 2021

