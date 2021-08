DGAP-News: BIKE24 Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresbericht

BIKE24 nach Börsengang mit starken Halbjahresergebnissen: Umsatzplus von 44 Prozent, bereinigtes EBITDA um 83 Prozent auf EUR 18,9 Mio. verbessert



12.08.2021 / 07:31

BIKE24 nach Börsengang mit starken Halbjahresergebnissen: Umsatzplus von 44 Prozent, bereinigtes EBITDA um 83 Prozent auf EUR 18,9 Mio. verbessert

Mit einem Plus von 41,8 Prozent auf 792 Tsd. aktive Kunden starker Aufwärtstrend bei der Neukundengewinnung

Anstieg der Bestellungen auf 908 Tsd. gegenüber 677 Tsd. im Vorjahreszeitraum

Bereinigte EBITDA-Marge verbessert sich von 11,7 Prozent auf 14,9 Prozent im Berichtszeitraum

Expansion in Südeuropa wird vorangetrieben

Dresden, 12. August 2021. Bei BIKE24 stehen auch im ersten Halbjahr 2021 alle Zeichen auf Wachstum. Die anhaltend hohe Nachfrage nach Ausrüstung, Ersatzteilen, Kleidung und Fahrrädern bescherte der E-Commerce-Plattform in den ersten sechs Monaten des Jahres einen Umsatzanstieg um 44 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Nach erfolgreichem Börsengang, der die Bike24 Holding AG mit frischem Kapital versorgte, setzt das Unternehmen jetzt seine Expansionspläne in Südeuropa fort. Bei der Suche nach einem geeigneten Lagerstandort in Spanien trafen die Verantwortlichen eine erste Vorauswahl. Zudem arbeitet das Team aktuell mit Hochdruck am Relaunch seines Online-Shops, der im Herbst 2021 live gehen soll.

"Hinter uns liegt ein ereignisreiches und sehr erfolgreiches erstes Halbjahr, das mit dem Börsengang Ende Juni seinen Höhepunkt hatte", berichtet Andrés Martin-Birner, Mitgründer und CEO von BIKE24. "Dass wir die Herausforderungen so gut meistern konnten, die Lieferengpässe sowie Verzögerungen in der Lieferkette an unsere Branche stellten, verdanken wir einer vorausschauenden Einkaufspolitik, unseren gefestigten Lieferantenbeziehungen und einer starken Teamleistung."

Fahrradmarkt weiter mit Rückenwind

Der Wunsch nach grüner Mobilität und ein hohes Interesse an Outdoor-Aktivitäten hat auch im ersten Halbjahr die Nachfrage nach Fahrrädern sowie nach zugehörigen Teilen, Ausrüstung und Bekleidung weiter beflügelt. Davon profitierte BIKE24 aufgrund seines breiten Sortiments erneut und konnte einen Umsatzanstieg um 44 Prozent im Vergleich zur Vorjahresperiode verzeichnen. Gleichzeitig wirkte sich der weniger preisintensive Wettbewerb auch deutlich positiv auf die Ertragssituation aus. Die Anzahl aktiver Kunden betrug zum Stichtag 30. Juni 2021 792 Tsd. Dies ist ein Plus von 41,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresstichtag. Entsprechend erhöhte sich auch die Zahl der Bestellungen im Berichtszeitraum auf 908 Tsd. nach 677 Tsd. im Vorjahr. Der Anteil an Bestellungen von wiederkehrenden Kunden hat sich noch einmal auf 74,4 Prozent (H1 2020: 72,8 Prozent) gesteigert, was die hohe Kundenloyalität unterstreicht.

Deutliche Steigerungen bei Umsatz und Ergebnis

BIKE24 hat im ersten Halbjahr 2021 einen Umsatz in Höhe von EUR 127,4 Mio. erzielt. Im Vergleich zur Vorjahresperiode entspricht dies einer Steigerung um 44 Prozent (H1 2020: EUR 88,4 Mio.). Gleichzeitig stieg der Wareneinsatz unterproportional um 36 Prozent von EUR 62,4 Mio. auf EUR 85,0 Mio. Die Bruttomarge betrug somit 33,3 Prozent nach 29,4 Prozent im Vorjahreszeitraum. Unter anderem aufgrund erhöhter Beratungskosten im Zusammenhang mit dem Börsengang der Bike24 Holding AG stiegen die sonstigen betrieblichen Aufwendungen auf EUR 18,3 Mio. (H1 2020: EUR 10,1 Mio.).

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) konnte dennoch um 51 Prozent auf EUR 13,1 Mio. (H1 2020: EUR 8,7 Mio.) verbessert werden. Bereinigt um außerordentliche Aufwendungen betrug das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) EUR 18,9 Mio. gegenüber EUR 10,4 Mio. im Vorjahreszeitraum. Dies entspricht einer um 3,2 Prozentpunkte gesteigerten bereinigten EBITDA-Marge von 14,9 Prozent (H1 2020 11,7 Prozent). Daraus ergibt sich ein operatives Ergebnis (EBIT) in Höhe von EUR 6,2 Mio. nach EUR 1,9 Mio. im Jahr 2020, ein Plus von 230 Prozent. Nach Abzug von Zinsen und Steuern erwirtschaftet die Bike24 Holding AG ein Nettoergebnis von EUR 2,8 Mio. nach EUR -0,6 Mio. im ersten Halbjahr 2020.

Expansion in Südeuropa wird angekurbelt

Nach dem erfolgreichen Start des Online-Shops für den spanischen Markt im vergangenen Sommer gründete BIKE24 im Mai 2021 eine Tochtergesellschaft in Spanien. Für das Logistikzentrum, das im Raum Barcelona entstehen soll, hat das Unternehmen inzwischen Objekte in die engere Wahl genommen. Nach der Eröffnung im kommenden Geschäftsjahr sollen von hier aus Kunden in Spanien und weiteren südeuropäischen Ländern beliefert werden. Gleichzeitig plant BIKE24 aktuell die Einrichtung von länderspezifischen Online-Shops für Frankreich und Italien für das kommende Jahr.

Darüber hinaus bereitet BIKE24 aktuell auch den Relaunch seines Online-Shops vor. Neben einem frischen Design erwartet die Kunden ein erweitertes Einkaufserlebnis mit neuen Funktionalitäten, die in den nächsten Monaten sukzessive eingeführt werden. Dazu gehören unter anderem ein kundenfreundlicher Check-out-Prozess sowie erweiterte Such- und Filteroptionen.

Langfristige Wachstumstrends ungebrochen

"BIKE24 hat im ersten Halbjahr 2021 von einer außerordentlich hohen Nachfrage nach Fahrrädern und Ausrüstung profitiert. Dabei ist es uns gelungen, aus dem Umsatzwachstum eine überproportionale Profitabilitätssteigerung zu generieren", sagt Timm Armbrust, CFO bei BIKE24. "Wir starten nun gut gerüstet von einer sehr hohen Basis in das zweite Halbjahr."

Im Nachlauf der Corona-Pandemie erwartet BIKE24 ein angepasstes Freizeit- und Ausgabeverhalten der Konsumenten, das sich auch auf den Fahrradmarkt auswirken kann. Gleichzeitig gilt es, anhaltende Lieferengpässe vor allem bei Kompletträdern auch weiterhin erfolgreich zu managen.

Für das zweite Halbjahr erwartet die Bike24 Holding AG ein zweistelliges Umsatzplus im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, allerdings bei einer geringeren EBITDA-Marge. Für das Gesamtjahr 2021 rechnet das Management mit einem Umsatzwachstum zwischen 23 und 30 Prozent und mit einer bereinigten EBITDA-Marge zwischen 12 und 13 Prozent.

Auf Basis langfristiger Megatrends wie der wachsenden Nachfrage nach grüner Mobilität, einem steigenden Gesundheitsbewusstsein und dem Wunsch nach Premium-Produkten im Online-Handel treibt BIKE24 den profitablen Wachstumskurs weiter voran.



Den vollständigen Halbjahresbericht einschließlich des Konzernabschlusses finden Sie hier: https://ir.bike24.com/websites/bike24/German/3000/publikationen.htmlinterim



Heute um 13 Uhr findet der H1 2021 Earnings Call von BIKE24 statt. Es stehen folgende Teilnahmemöglichkeiten zur Verfügung:

Webcast: https://webcast.meetyoo.de/index.html?e=Y4Z3DmD9hEsY

Conference Call Dial-In: +49 69 247501895 Germany local (English)



Pressekontakt:

Bettina Fries

E-Mail: presse@bike24.net

+49 1722976243

Investor Relations:

Thomas Schnorrenberg

E-Mail: ir@bike24.net

+49 151 46531317



Über BIKE24

BIKE24 gehört zu den führenden E-Commerce-Fahrradplattformen in Kontinentaleuropa. Der Online-Händler mit Fokus auf das Premiumsegment ist die zentrale Anlaufstelle für die schnell wachsende Community der Fahrrad-Enthusiasten und fördert so die grüne Mobilität. 2002 von CEO Andrés Martin-Birner, Falk Herrmann und Lars Witt, verantwortlich für Legal & Eigenmarken, in Dresden gegründet, hat er sich schnell zu einem in Kontinentaleuropa führenden und weltweit agierenden E-Commerce-Unternehmen in diesem stark wachsenden Markt entwickelt. Der Online-Shop bietet den Kunden 77.000 Artikel von mehr als 800 Marken. Damit verfügt BIKE24 in Kontinentaleuropa über das breiteste Sortiment an Markenprodukten der Branche. Die Online-Fahrradplattform ist bereits mit drei lokalen Online-Shops in Deutschland (BIKE24.de), Österreich (BIKE24.at) und Spanien (BIKE24.es) in Kontinentaleuropa präsent. Darüber hinaus beliefert der internationale Shop (BIKE24.com) Kunden auf der ganzen Welt.



