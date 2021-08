Welche Themen sind am Donnerstagmorgen wichtig für die Finanzmärkte? Unter anderem im Blick: Die Lokführer-Gewerkschaft GDL hat am zweiten Tag ihrer Streiks erneut den Berufs- sowie den Urlauberverkehr getroffen, Deutsche Telekom hebt Prognose erneut an und RWE hat nach dem ersten Halbjahr seine kürzlich angehobene Prognose bestätigt.

Den vollständigen Artikel lesen ...