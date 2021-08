HAMBURG (dpa-AFX) - Der Glücksspielvermittler Zeal hat trotz des schwierigen Lotto-Umfelds in Deutschland weiter zugelegt. Der Umsatz sei im ersten Halbjahr wegen einer höheren Kundenzahl um zwei Prozent auf 44,5 Millionen Euro geklettert, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mit. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte von 3,3 Millionen auf 10,7 Millionen Euro zu. Das Marktumfeld sei vergleichsweise schwach gewesen. Der durchschnittliche Jackpot der deutschen Lotterie lag noch unter dem schon niedrigen Vorjahreswert. Dies führte dazu, dass der Konzern nicht mehr so viele Neukunden gewinnen konnte wie ein Jahr zuvor. Zudem musste Zeal mehr Geld ausgeben, um Kunden zu locken. 2021 rechnet das Unternehmen weiter mit einem Umsatz von mindestens 95 (2020: 87) Millionen Euro und einem operativen Gewinn von mindestens 20 Millionen Euro. 2020 hatte Zeal operativ fast 13 Millionen Euro verdient./jha/mis