Langmeil, August 2021 - Konica Minolta hat in einem Global Target Agreement mit MOBOTIX angekündigt, MOBOTIX Produkte im Wert von mindestens 11 Millionen Euro zu kaufen. Diese Vereinbarung gilt für das Konica Minolta Geschäftsjahr vom 1. April 2021 bis zum 31.März 2022.



Der geplante Kauf ist Teil der strategischen Partnerschaft zwischen Konica Minolta und MOBOTIX. Nach dem Abschluss mehrerer Entwicklungsprojekte der letzten Jahre, wurde insbesondere die Zusammenarbeit im Bereich von Deep Learning basierter Videoanalyse verstärkt und die Technologie-Kooperation damit vertieft. Die enge Zusammenarbeit legt die Grundlage für weitere innovative Videosicherheitslösungen, die unterstützt durch intelligente Apps, für umfassenden Schutz und der Prozessoptimierung in sechs zentralen Branchen dienen sollen. Nicht zuletzt hat Konica Minolta auch in zusätzliche Vertriebsmitarbeiter investiert, die sich auf den Vertrieb der MOBOTIX Technologien bei Endkunden und Channel-Partnern von Konica Minolta fokussieren.



"Wir freuen uns über das große Vertrauen von Konica Minolta und die kontinuierliche Intensivierung unserer Zusammenarbeit, was maßgeblich dazu beiträgt, unsere Strategie stringent fortzuführen. Konica Minolta ist bereits seit 2016 bedeutender Investor von MOBOTIX. Die MOBOTIX AG positioniert sich mit einem lückenlosen Angebot an Hardware, Software und Applikationen sowie skalierbaren Videomanagementsystemen nachhaltig als umfassender Solution Provider im Bereich Videosystemlösungen", betont Thomas Lausten, Vorstandsvorsitzender von MOBOTIX.



