FRANKFURT (Dow Jones)--Der Flughafen Frankfurt hat im Juli rund 2,85 Millionen Passagiere abgefertigt und damit den höchsten Monatswert seit Beginn der Corona-Pandemie erreicht. Gegenüber Juli 2020 entspricht dies einem Plus von 115,8 Prozent, wie der Flughafenbetreiber Fraport mitteilte. Der Vorjahresmonat weist allerdings einen niedrigen Vergleichswert auf, da der Flugverkehr infolge des steigenden Infektionsgeschehens stark eingebrochen war.

Wachsende Nachfrage angesichts aufgrund niedriger Inzidenzwerte und steigender Impfraten verzeichneten traditionelle Urlaubsziele. An einzelnen Spitzentagen seien rund 60 Prozent des Vorkrisenniveaus erreicht worden.

Im Vergleich mit Juli 2019 war das Passagieraufkommen dagegen um 58,9 Prozent weiter rückläufig.

Kumuliert über die ersten sieben Monate zählte Fraport rund 9,3 Millionen Passagiere. Dies entspricht einem Minus von 30,8 Prozent gegenüber Vorjahr bzw von 77,0 Prozent gegenüber 2019.

Das Cargo-Volumen legte erneut zu - trotz weiterhin fehlender Kapazitäten aus der Beiladefracht in Passagiermaschinen - und erzielte ein Plus von 30,0 Prozent auf 196.223 Tonnen (plus 9,8 Prozent im Vergleich mit Juli 2019). Die Zahl der Flugbewegungen stieg gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres um 79,5 Prozent auf 27.591 Starts und Landungen.

International meldete Fraport für alle Konzern-Flughäfen deutliche Zuwächse von teils mehreren hundert Prozent, allerdings auf Basis des stark reduzierten Flugverkehrs im Juli 2020. Gegenüber dem Vergleichsmonat 2019 verzeichneten die Konzern-Flughäfen weiterhin erhebliche Rückgänge.

August 12, 2021

