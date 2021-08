DJ PTA-Adhoc: Weng Fine Art AG: Weng Fine Art AG erwirbt Minderheitsbeteiligung an der 360X Art AG

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Monheim am Rhein (pta013/12.08.2021/07:45) - Die Weng Fine Art AG beteiligt sich im Rahmen einer Kapitalerhöhung in Höhe von 14,67% des Grundkapitals an der 360X Art AG. Sie ist zudem über Optionen berechtigt, ihre Beteiligung an der 360X Art AG bis zum Jahresende auf voraussichtlich bis zu 20% zu erhöhen sowie an deren Mutterunternehmen 360X AG eine Beteiligung in Höhe von etwa 3% des Grundkapitals zu erwerben. Der Kapitalaufwand der Weng Fine Art AG für diese Beteiligungen beläuft sich bei Ausübung der Optionen auf einen mittleren einstelligen Millionenbetrag. Die 360X AG mit ihren Hauptaktionären Deutsche Börse und Commerzbank baut blockchain-basierte Marktplätze in unterschiedlichen Bereichen auf. Der erste dieser digitalen Marktplätze soll ein solcher für den Kunsthandel sein, auf dem die 360X Art AG tätig werden wird. Der Marktplatz wird physische und digitale Kunstgegenstände sowie Collectibles über Tokenisierung und Fraktionalisierung investier- und handelbar machen. Für die Weng Fine Art AG sind diese Beteiligungen der Startpunkt der Erweiterung ihrer Aktivitäten auf den blockchain-basierten Kunsthandel. Sie beabsichtigt den entstehenden digitalen Marktplatz auch als Vertriebskanal für ihren eigenen Kunsthandel zu nutzen und sich am Market Making auf der Plattform zu beteiligen.

Kontakt (mitteilende Person): Rüdiger K. Weng Vorstand Weng Fine Art AG Rheinpromenade 8 40789 Monheim am Rhein Tel.: 49 (0)2173 690 8700 www.WengFineArt.com

