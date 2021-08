(shareribs.com) London 12.08.2021 - Die Ölpreise bewegen sich am Donnerstag leicht nach oben. Die Rohölbestände in den USA sind laut EIA etwas zurückgegangen. Die US-Regierung fordert von den OPEC-Staaten eine Ausweitung der Produktion. Wie die Energy Information Administration gestern mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der Woche bis zum 6. August um 0,4 Mio. Barrel zurückgegangen. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...