An der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 nehmen von den 54 zugelassenen Parteien letztendlich 47 Parteien teil. Dabei beteiligen sich die folgenden 40 Parteien mit Landeslisten:Kurzbezeichnung/Parteiname/Zusatzbezeichnung (nur, wenn im Wahlverfahren verwendet)1 CDU Christlich Demokratische Union Deutschlands2 SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands3 AfD Alternative für Deutschland4 FDP Freie Demokratische Partei5 DIE LINKE DIE LINKE6 GRÜNE BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN7 CSU Christlich-Soziale Union in Bayern e.V.8 FREIE WÄHLER FREIE WÄHLER9 Die PARTEI Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative10 Tierschutzpartei PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ11 NPD Nationaldemokratische Partei Deutschlands12 PIRATEN Piratenpartei Deutschland13 ÖDP Ökologisch-Demokratische Partei14 V-Partei³ V-Partei³ - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer15 DiB DEMOKRATIE IN BEWEGUNG16 BP Bayernpartei17 Tierschutzallianz Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz18 MLPD arxistisch-Leninistische Partei Deutschlands19 Gesundheitsforschung Partei für Gesundheitsforschung20 MENSCHLICHE WELT Menschliche Welt für das Wohl und Glücklichsein aller21 DKP Deutsche Kommunistische Partei22 Die Grauen Die Grauen - Für alle Generationen23 BüSo Bürgerrechtsbewegung Solidarität24 Die Humanisten Partei der Humanisten25 Gartenpartei Gartenpartei26 du. Die Urbane. Eine HipHop Partei27 SGP Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale28 dieBasis Basisdemokratische Partei Deutschland29 Bündnis C Bündnis C - Christen für Deutschland30 BÜRGERBEWEGUNG Bürgerbewegung für Fortschritt und Wandel31 III. Weg DER DRITTE WEG32 BÜNDNIS21 diePinken/BÜNDNIS2133 LIEBE Europäische Partei LIEBE34 LKR Liberal-Konservative Reformer35 PdF Partei des Fortschritts36 LfK >> Partei für Kinder, Jugendliche und Familien