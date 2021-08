Warum ist die BioNTech-Aktie gestern mit -13,76 Prozent an der Nasdaq so kräftig gefallen? Und schaut man zurück, dann war es vorgestern auch scho ein deutliches Minus. Dienstag früh in New York noch bei 456 Dollar, verlor die Aktie bis gestern Abend auf 359,19 Dollar. Das ist ein heftiger Rückschlag. Ist der Hype für BioNTech ...

Den vollständigen Artikel lesen ...