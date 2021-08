Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Niedrige Zinsen und Renditen, nicht nur nominal, sondern vor allem auch real, bestimmen seit Jahren das Bild, so die Analysten der Helaba.Zu einem wesentlichen Teil sei dies im Nachgang zur großen Finanzkrise einem verringerten Potenzialwachstum zuzuschreiben gewesen, gepaart mit ungekannten Eingriffen der Notenbanken, insbesondere durch Anleihekäufe. Im Zuge der Corona-Krise habe sich die Situation noch weiter verschärft und jüngst seien die Realrenditen in Europa auf neue Tiefstände gesunken, trotz der laufenden Wirtschaftserholung und ansehnlicher Inflationsraten. Zwar habe sich auch die Nominalrendite in den letzten Wochen per saldo verringert, der parallele Anstieg der Inflationserwartungen wiege aber schwerer. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...