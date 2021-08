DJ MÄRKTE ASIEN/Knapp behauptet - Peking reguliert Versicherer

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Knapp behauptet haben die Börsenplätze in Ostasien und Australien am Donnerstag tendiert. Etwas Unterstützung lieferten die US-Inflationsdaten vom Vortag, die auf Monatsbasis eine geringere Teuerung ausgewiesen haben als zuletzt. Dagegen belastete die Zunahme der Corona-Fälle in vielen Ländern. Zudem hat Peking wieder einen neuen Anlauf zur Regulierung einer Branche unternommen, diesmal trifft es die Versicherer.

In Japan lagen Transport- und Energiewerte im Plus, der Nikkei-225 schloss indes mit leichten Verlusten. Im Blick standen die Berichtsunternehmen. So hat Toshiba einen Quartalsbericht vorgelegt, auf den die Anleger verschnupft reagierten und die Aktie um gut 4 Prozent nach unten schickten.

Derweil zieht die Inflation auch in Japan an: die Einkaufspreise der Industrie verzeichneten im Zuge steigender Importkosten die höchste Teuerung seit 13 Jahren.

Der Markt in Hongkong tendierte im späten Geschäft leichter, gedrückt von neuen Anforderungen Pekings an die Finanzbranche. Neue Regelungen sollen die Online-Plattformen von Versicherungen streng kontrollieren. Zwischenzeitlich war die Hoffnung aufgekommen, dass die Regulierungswut Pekings an ein Ende gekommen sein könnte; die jetzt verabschiedeten Maßnahmen signalisieren, dass dies offenbar nicht der Fall ist. Der festlandschinesische Markt lag leicht im Minus, gedrückt von Stahlherstellern und Kohleminen. Dagegen legten die Aktien von Software-Unternehmen zu.

Der südkoreanische Leitindex Kospi schwankte zwischen kleinen Verlusten und Gewinnen. Während Telekom- und Automobilwerte fester gingen, wurden Elektronik- und Biotechaktien abverkauft. Die steigenden Corona-Fallzahlen hätten die Kauflaune der Anleger gedrückt, hieß es von Händlern. Dagegen standen solide Exportdaten, die die Hoffnung auf eine wirtschaftliche Erholung befeuerten.

Bei den Einzelwerten steigerten sich Techtronic in Hongkong um gut 9 Prozent. Die Citigroup hat das Kursziel angehoben und empfiehlt die Aktie weiter zum Kauf. Die Perspektive für das Ergebniswachstum im zweiten Halbjahr scheine gut zu sein, so die Experten.

Ebenfalls in Hongkong präsentierte sich der Börsengang des Elektroautobauers Li Auto verhalten. Die Aktie verlor bis zu 2,1 Prozent gegenüber dem Emissionspreis und liegt aktuell 0,3 Prozent im Minus. Das in Peking beheimatete und auch an der Nasdaq gelistete Unternehmen hat mit dem Börsengang 11,8 Milliarden Hongkong-Dollar erlöst.

In Sydney verteuerten sich die Aktien der Versicherungsgesellschaft QBE nach guten Zahlen um gut 8 Prozent. Die Analysten von Citigroup heben hervor, dass das Kernergebnis und die Versicherungsmarge ihre Prognosen übertroffen hätten.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.575,50 -0,1% +15,0% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 28.015,02 -0,2% +2,3% 08:00 Kospi (Seoul) 3.209,94 -0,3% +11,7% 08:00 Schanghai-Comp. 3.529,15 -0,1% +1,6% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.532,56 -0,5% -2,3% 10:00 Taiex (Taiwan) 17.219,94 -0,0% +16,9% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.188,84 +0,3% +11,8% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.501,91 -0,2% -7,5% 11:00 BSE (Mumbai) 54.684,00 +0,3% +14,2% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:09 Uhr % YTD EUR/USD 1,1738 -0,0% 1,1741 1,1710 -3,9% EUR/JPY 129,58 -0,1% 129,67 129,68 +2,8% EUR/GBP 0,8465 +0,0% 0,8464 0,8471 -5,2% GBP/USD 1,3866 -0,0% 1,3873 1,3824 +1,4% USD/JPY 110,40 -0,0% 110,43 110,74 +6,9% USD/KRW 1161,31 +0,6% 1154,54 1156,61 +7,0% USD/CNY 6,4773 -0,0% 6,4792 6,4829 -0,8% USD/CNH 6,4791 +0,0% 6,4763 6,4872 -0,4% USD/HKD 7,7800 +0,0% 7,7795 7,7821 +0,4% AUD/USD 0,7362 -0,2% 0,7375 0,7335 -4,4% NZD/USD 0,7030 -0,2% 0,7041 0,7006 -2,1% Bitcoin BTC/USD 45.112,76 -2,7% 46.361,26 46.356,26 +55,3% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,13 69,25 -0,2% -0,12 +43,5% Brent/ICE 71,35 71,44 -0,1% -0,09 +40,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.752,42 1.751,65 +0,0% +0,77 -7,7% Silber (Spot) 23,44 23,53 -0,4% -0,09 -11,2% Platin (Spot) 1.017,20 1.021,85 -0,5% -4,65 -5,0% Kupfer-Future 4,40 4,37 +0,8% +0,03 +24,8% ===

August 12, 2021 02:41 ET (06:41 GMT)

