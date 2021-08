Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt wird am Donnerstag gemäss den vorbörslicher Indikationen etwas höher erwartet. Die Vorgaben aus den USA sind zwar gut, aber die Märkte hätten inzwischen ein sehr hohes Niveau erreicht und das Aufwärtspotenzial sei damit begrenzt, heisst es am Markt. Der Gesamtmarkt, der in den vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...