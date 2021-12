Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt wird am Donnerstag dank positiven Vorgaben aus den USA und Asien fester erwartet. An der Wall Street waren die Kurse am Vorabend kräftig gestiegen, nachdem die US-Notenbank wie erwartet die Straffung der Geldpolitik bekanntgegeben hatte. Das Fed wird demnach die Wertpapierkäufe doppelt ...

