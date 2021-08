Der Euro hat sich am Donnerstag im frühen europäischen Handel kaum verändert zum US-Dollar gezeigt. Gegen 8.30 Uhr wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1742 US-Dollar gehandelt, nach 1,1740 Dollar am Vorabend.Der vom US-Arbeitsmarktbericht ausgehende Rückenwind für den Dollar hielt am Vortag zunächst an, schreiben die Helaba-Experten. In der Folge klettere der Greenback gegenüber dem Euro bis knapp ...

